Во Львове владелец корги заплатит компенсацию мужчине, которого ударил, потому что его пес напал на его любимца

Во Львове суд признал виновным владельца собаки породы корги, который ударил хозяина бойцовского пса, животное которого хотело покусать его собаку.
Как пишет сайт LVIV.MEDIA со ссылкой на приговор, обнародованный в четверг, 12 сентября, в Едином государственном реестре, владельца собаки породы корги оштрафовали за нанесение легких травм и обязали выплатить моральный ущерб.
По материалам дела, случай произошел еще 29 июля во Львове. Один из мужчин гулял вместе со своей собакой породы корги, когда на нее напал и начал кусать бойцовский пес. В последствии собаки побежали в магазин. Мужчина пытался догнать и разнять животных, но увидел владельца собаки-нападающего, который держал за ошейник и отрывал своего пса от корги.
«Испытывая сильную злость, он нанес потерпевшему два удара правой рукой в левую часть лица. В дальнейшем пытался пообщаться и извиняться перед потерпевшим, однако последний не хотел его видеть», — говорится в приговоре.
Потерпевший добавил, что после избиения он попал в больницу с переломом челюсти, где перенес операцию и пробыл три дня.
Судья признал виновным владельца корги и назначил штраф – 1 700 грн. Также его обязали выплатить 15 тысяч гривен морального ущерба потерпевшему. Приговор можно обжаловать в течение 30 дней.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.