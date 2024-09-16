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Во Львове владелец корги заплатит компенсацию мужчине, которого ударил, потому что его пес напал на его любимца

17:29, 16 сентября 2024
Бойцовский пес хотел покусать корги, а владелец корги ударил хозяина бойцовского пса.
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Во Львове суд признал виновным владельца собаки породы корги, который ударил хозяина бойцовского пса, животное которого хотело покусать его собаку.

Как пишет сайт LVIV.MEDIA со ссылкой на приговор, обнародованный в четверг, 12 сентября, в Едином государственном реестре, владельца собаки породы корги оштрафовали за нанесение легких травм и обязали выплатить моральный ущерб.

По материалам дела, случай произошел еще 29 июля во Львове. Один из мужчин гулял вместе со своей собакой породы корги, когда на нее напал и начал кусать бойцовский пес. В последствии собаки побежали в магазин. Мужчина пытался догнать и разнять животных, но увидел владельца собаки-нападающего, который держал за ошейник и отрывал своего пса от корги.

«Испытывая сильную злость, он нанес потерпевшему два удара правой рукой в ​​левую часть лица. В дальнейшем пытался пообщаться и извиняться перед потерпевшим, однако последний не хотел его видеть», — говорится в приговоре.

Потерпевший добавил, что после избиения он попал в больницу с переломом челюсти, где перенес операцию и пробыл три дня.

Судья признал виновным владельца корги и назначил штраф – 1 700 грн. Также его обязали выплатить 15 тысяч гривен морального ущерба потерпевшему. Приговор можно обжаловать в течение 30 дней.

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