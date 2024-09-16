У Львові власник коргі заплатить компенсацію чоловіку, якого вдарив, бо його пес напав на його улюбленця

Бійцівський пес хотів покусати коргі, а власник коргі вдарив господаря бійцівського пса.

Джерело ілюстративного зображення: Xiang Gao / Unsplash

У Львові суд визнав винним власника собаки породи коргі, який вдарив господаря бійцівського пса, тварина якого хотіла покусала його собаку.

Як пише сайт LVIV.MEDIA з посиланням на вирок, який оприлюднили у четвер, 12 вересня, у Єдиному державному реєстрі, власника собаки породи коргі оштрафували за нанесення легких травм і зобов’язали сплатити моральну шкоду.

За матеріалами справи, випадок трапився ще 29 липня у Львові. Один із чоловіків гуляв разом зі своєю собакою породи коргі, коли на неї напав і почав кусати бійцівський пес. Надалі собаки побігли в магазин. Чоловік намагався наздогнати та розборонити тварин, але побачив власника собаки-нападника, який тримав за нашийник та відривав свого пса від коргі.

«Відчуваючи сильну злість, він наніс потерпілому два удари правою рукою у ліву частину обличчя. Надалі намагався поспілкуватись і просити вибачення перед потерпілим, однак останній не хотів його бачити», — йдеться у вироку.

Потерпілий додав, що після побиття він потрапив до лікарні з переломом щелепи, де переніс операцію і пробув три дні.

Суддя визнав винним власника коргі і призначив штраф — 1 700 грн. Також його зобов’язали сплатити 15 тисяч грн моральної шкоди потерпілому. Вирок ще можна оскаржити протягом 30 днів.

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