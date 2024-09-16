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Чому в області та Києві спостерігається смог та запах гарі – що сталось

14:11, 16 вересня 2024
Рятувальники ДСНС ліквідовують сильне займання.
Чому в області та Києві спостерігається смог та запах гарі – що сталось
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Причиною нічного та ранкового смогу та запаху гарі у столичному регіоні 16 вересня стали пожежі на Київщині. За словами рятувальників, горить суха трава, вогонь перекинувся на торфʼяники. Про це пише ТСН.

«Подекуди полум’я локалізували, але вогонь перебирається на нові ділянки. Особливо небезпечно те, що через вітер вогонь перекидається на крона дерев. А це – хвоя, тому вогонь швидко поширюється», - йдеться у повідомленні.  

Торфовища важко гасити, адже вони тліють, але рятувальники кажуть, що ситуація контрольована. 

15 вересня ввечері у КМДА повідомляли, що станом на 22:00 в Києві спостерігалося погіршення якості повітря.

Було зафіксоване підвищення концентрації зважених часток (пилу).

«Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря», - зазначили у КМДА.

За інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемах були зафіксовані у Броварському та Вишгородському районах.

16 вересня у КМДА повідомили, що станом на ранок рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві був середній.

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