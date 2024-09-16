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Почему в области и Киеве наблюдается смог и запах гари – что произошло

14:11, 16 сентября 2024
Спасатели ГСЧС ликвидируют сильное возгорание
Почему в области и Киеве наблюдается смог и запах гари – что произошло
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Причиной ночного и утреннего смога и запаха гари в столичном регионе 16 сентября стали пожары Киевской области. По словам спасателей, горит сухая трава, огонь перекинулся на торфяники. Об этом пишет ТСН.

«Где пламя локализовали, но огонь перебирается на новые участки. Особенно опасно то, что из-за ветра огонь перекидывается на кроны деревьев. А это хвоя, поэтому огонь быстро распространяется», - говорится в сообщении.

Торфяники тяжело тушить, ведь они тлеют, но спасатели говорят, что ситуация контролируемая. 15 сентября вечером в КГГА сообщали, что по состоянию на 22.00 в Киеве наблюдалось ухудшение качества воздуха.

Было зафиксировано повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

«Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистемах Киевской области и метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха», - отметили в КГГА.

По информации оперативного дежурного ГУ ГСЧС Киевской области, пожары в экосистемах были зафиксированы в Броварском и Вышгородском районах.

16 сентября в КГГА сообщили, что по состоянию на утро уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве был средним.

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