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22-річного директора юрфірми спіймали на незаконному переправленні через кордон ухилянтів

20:10, 16 вересня 2024
За послуги у сприянні виїзду за кордон чоловіків призовного віку керівник юрфірми брав до 15 тисяч доларів США.
22-річного директора юрфірми спіймали на незаконному переправленні через кордон ухилянтів
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22-річного директора юридичної компанії звинувачують у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон та перешкоджанні діяльності Збройних Сил України. За інформацією Київської міської прокуратури, йому висунуто підозри за ч. 1 ст. 114-1 та ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Як стверджують слідчі, підозрюваний пропонував на сайті своєї фірми допомогу у виготовленні документів для відстрочки від призову на військову службу та отримання висновків військово-лікарських комісій, що дозволяли зняття з військового обліку. Вартість таких «послуг» становила від 10 до 15 тисяч доларів США.

Під час розслідування було задокументовано кілька випадків отримання грошей за надання цих незаконних послуг. На цей момент керівнику юридичної компанії обрано запобіжний захід у вигляді застави розміром 500 тисяч гривень.

Правоохоронці продовжують встановлювати інших осіб, які можуть бути причетні до цього правопорушення. За скоєне директору фірми загрожує до 9 років позбавлення волі, з можливим додатковим покаранням у вигляді заборони займати певні посади до трьох років та конфіскацією майна.

Варто зазначити, що згідно з Конституцією України, підозрюваний вважається невинуватим, доки його вину не буде доведено в судовому порядку.

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