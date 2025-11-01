Практика судів
Як підтвердити стаж роботи на тимчасово окупованих територіях — роз’яснення

21:09, 1 листопада 2025
Основним документом для підтвердження стажу, набутого на окупованих територіях до 2004 року, є трудова книжка, а за її відсутності — інші офіційні довідки та архівні дані.
Як підтвердити стаж роботи на тимчасово окупованих територіях — роз'яснення
Східне міжрегіональне управління Держпраці нагадало: головним документом, який підтверджує трудовий стаж, набутий на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) до 1 січня 2004 року, є трудова книжка.

Саме вона є основним доказом того, що людина працювала у певний період — наприклад, у 1980-х чи 1990-х роках — і має відповідний стаж.

Втім, якщо трудову книжку втрачено або вона містить неточності, стаж можна підтвердити іншими способами.

Підготовлено покрокові роз’яснення, як саме можна підтвердити стаж за відсутності трудової книжки або у разі помилок у ній.

