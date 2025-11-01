Как подтвердить стаж работы на временно оккупированных территориях — разъяснение

Основным документом для подтверждения стажа, приобретенного на оккупированных территориях до 2004 года, является трудовая книжка, а при ее отсутствии — другие официальные справки и архивные данные.

Восточное межрегиональное управление Госслужбы по вопросам труда напомнило: основным документом, подтверждающим трудовой стаж, приобретенный на временно оккупированных территориях (ВТОТ) до 1 января 2004 года, является трудовая книжка.

Именно она является главным доказательством того, что человек работал в определенный период — например, в 1980-х или 1990-х годах — и имеет соответствующий стаж.

Однако если трудовая книжка утрачена или содержит неточности, стаж можно подтвердить другими способами.

Подготовлены пошаговые разъяснения, как именно можно подтвердить стаж при отсутствии трудовой книжки или в случае ошибок в ней.

