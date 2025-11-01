Практика судів
У США в’язні подали до суду на тюремну адміністрацію через жорстокі «тренування» з вибухами та зброєю

20:51, 1 листопада 2025
В’язні стверджують, що охоронці проводили на них жорстокі «тренування» з вибухами та зброєю, змушуючи повзати, роздягатися й терпіти приниження.
Шестеро нинішніх і колишніх в’язнів з американського штату Нью-Мексико подали позов проти адміністрації в’язниці округу Доґа-Ана, звинувативши її у проведенні тренувань, які, за словами позивачів, перетворили життя за ґратами на «психологічне катування».Про це повідомляє Courthouse News.

«Вони ставилися до нас, як до піддослідних»

Позивачі — Маріо Банда-Алісеа, Тайлер Коул, Джонатан Сілва, Джеремі Сміт, Маріо Карраско та Закарі Гонсалес — заявляють, що спецпідрозділ SORT (Special Operations and Response Team) регулярно проводив у тюрмі «навчальні рейди», використовуючи ув’язнених як живі мішені для відпрацювання дій курсантів.

«Ми просто сиділи у блоці — хтось грав у карти, хтось стригся, хтось читав Біблію — і раптом вони вривалися з вибухами, зброєю, принижували нас, змушували повзати на колінах. Без причини. Вони ставилися до нас, як до піддослідних тварин», — розповів Маріо Банда-Алісеа.

Він додав, що після семи місяців у в’язниці у нього діагностували посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

«Тепер я не можу нормально спати. Мені сняться кошмари про те, як вони повертаються і знову нас б’ють», — сказав він.

Вибухи, зброя й приниження

Американський союз громадянських свобод (ACLU) повідомляє, що з січня 2023 року команда SORT провела щонайменше 112 таких операцій, перетворюючи звичайні ситуації — як-от стрижка, сніданок чи молитва — на збройні «вишколи» з використанням світлошумових гранат і тазерів.

Деякі в’язні стверджують, що офіцери цілилися зброєю в їхні геніталії, змушували роздягатися догола та принижували, що порушує Закон штату Нью-Мексико про запобігання тюремним зґвалтуванням (PREA).

Юристка ACLU Лаліта Московіц назвала дії адміністрації «психологічним терором»:

«Ці операції не мають жодної безпекової мети. Вони завдають людям травм, позбавляють сну і перетворюють тюрму на поле бою. Замість реабілітації ми отримуємо зламаних людей, які виходять у суспільство з глибокими психологічними ранами».

Один із позивачів втратив слух через вибух

Інший в’язень, Джонатан Сілва, розповів, що під час одного з «навчань» офіцери підірвали світлошумову гранату біля його голови, знищивши слуховий апарат. Новий пристрій йому не видали майже чотири місяці.

«Мене навіть ударили тазером, коли я не почув команду, бо мій апарат був розряджений, а зарядити його мені не дозволили», — йдеться в позові.

«Тюрма перетворилася на зону бойових дій»

Адвокатка постраждалих Мег Сперроу заявила, що більшість її клієнтів ще не були засуджені й просто чекали суду.

«В’язниця округу Доґа-Ана стала місцем страху. Люди жили там, як у зоні бойових дій. Влада знищила їхнє психічне здоров’я, а потім відпустила назад у суспільство. Це не правосуддя — це знущання», — сказала вона.

В’язні звинувачують адміністрацію у знищенні доказів

У позові також йдеться, що тюремна адміністрація приховувала записи з камер спостереження, видаляла інформацію та публікувала викривлені факти у соцмережах, аби уникнути відповідальності.

«Їхня поведінка була спрямована на те, щоб перешкодити позову й приховати правду», — зазначається у скарзі.

