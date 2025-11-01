Практика судов
В США заключенные подали в суд на тюремную администрацию из-за жестоких «тренировок» с взрывами и оружием

20:51, 1 ноября 2025
Заключенные утверждают, что охранники проводили на них жестокие «тренировки» с взрывами и оружием, заставляя ползать, раздеваться и терпеть унижения.
Шестеро нынешних и бывших заключенных из американского штата Нью-Мексико подали иск против администрации тюрьмы округа До́нья-Ана, обвинив ее в проведении тренировок, которые, по словам истцов, превратили жизнь за решеткой в «психологические пытки». Об этом сообщает Courthouse News.

«Они относились к нам, как к подопытным»

Истцы — Марио Банда-Алисеа, Тайлер Коул, Джонатан Силва, Джереми Смит, Марио Карраско и Захари Гонсалес — заявляют, что спецподразделение SORT (Special Operations and Response Team) регулярно проводило в тюрьме «учебные рейды», используя заключенных как живые мишени для отработки действий курсантов.

«Мы просто сидели в блоке — кто-то играл в карты, кто-то стригся, кто-то читал Библию — и вдруг они врывались с взрывами, оружием, унижали нас, заставляли ползать на коленях. Без причины. Они относились к нам, как к подопытным животным», — рассказал Марио Банда-Алисеа.

Он добавил, что после семи месяцев в тюрьме у него диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

«Теперь я не могу нормально спать. Мне снятся кошмары о том, как они возвращаются и снова нас бьют», — сказал он.

Взрывы, оружие и унижения

Американский союз гражданских свобод (ACLU) сообщает, что с января 2023 года команда SORT провела не менее 112 таких операций, превращая обычные ситуации — такие как стрижка, завтрак или молитва — в вооруженные «учения» с использованием светошумовых гранат и тазеров.

Некоторые заключенные утверждают, что офицеры направляли оружие на их гениталии, заставляли полностью раздеваться и унижали, что нарушает Закон штата Нью-Мексико о предотвращении тюремных изнасилований (PREA).

Юрист ACLU Лалита Московиц назвала действия администрации «психологическим террором»:

«Эти операции не имеют никакой цели безопасности. Они травмируют людей, лишают сна и превращают тюрьму в поле боя. Вместо реабилитации мы получаем сломанных людей, которые возвращаются в общество с глубокими психологическими ранами».

Один из истцов потерял слух из-за взрыва

Другой заключенный, Джонатан Силва, рассказал, что во время одной из «тренировок» офицеры взорвали светошумовую гранату возле его головы, уничтожив слуховой аппарат. Новый прибор ему не выдали почти четыре месяца.

«Меня даже ударили тазером, когда я не услышал команду, потому что мой аппарат был разряжен, а зарядить его мне не позволили», — говорится в иске.

«Тюрьма превратилась в зону боевых действий»

Адвокат пострадавших Мег Сперроу заявила, что большинство ее клиентов еще не были осуждены и просто ожидали суда.

«Тюрьма округа До́нья-Ана стала местом страха. Люди жили там, как в зоне боевых действий. Власти разрушили их психическое здоровье, а затем отпустили обратно в общество. Это не правосудие — это издевательство», — сказала она.

Заключенные обвиняют администрацию в уничтожении доказательств

В иске также говорится, что тюремная администрация скрывала записи с камер наблюдения, удаляла информацию и публиковала искаженные факты в соцсетях, чтобы избежать ответственности.

«Их поведение было направлено на то, чтобы воспрепятствовать иску и скрыть правду», — отмечается в жалобе.

