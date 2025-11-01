У 2026 році Румунія видасть менше робочих віз іноземцям

Румунія скорочує квоту на іноземних працівників у 2026 році — лише 90 тисяч дозволів.

У 2026 році уряд Румунії видасть не більше 90 тисяч дозволів на роботу для іноземців, що на 10 тисяч менше, ніж у 2025 році. Про це повідомляє Digi24.

Роботодавці наполягали на збільшенні квоти до 150 тисяч, щоб покрити дефіцит робочої сили. Однак міністр праці Петре-Флорін Маноле заявив, що через очікувану хвилю звільнень пріоритет віддаватимуть працевлаштуванню румунів.

«Національний інститут статистики попередив про можливі звільнення наступного року. Враховуючи соціальні проблеми, ми повинні забезпечити більше робочих місць для громадян Румунії», – пояснив Маноле.

У 2025 році попит перевищив квоту: до жовтня подано понад 230 тисяч заявок на дозволи, за даними Генеральної інспекції з питань імміграції.

