В 2026 году Румыния выдаст меньше рабочих виз иностранцам

Румыния сокращает квоту на иностранных работников в 2026 году — всего 90 тысяч разрешений.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2026 году правительство Румынии выдаст не более 90 тысяч разрешений на работу для иностранцев, что на 10 тысяч меньше, чем в 2025 году. Об этом сообщает Digi24.

Работодатели настаивали на увеличении квоты до 150 тысяч, чтобы покрыть дефицит рабочей силы. Однако министр труда Петре-Флорин Маноле заявил, что из-за ожидаемой волны увольнений приоритет будет отдаваться трудоустройству румын.

«Национальный институт статистики предупредил о возможных увольнениях в следующем году. Учитывая социальные проблемы, мы должны обеспечить больше рабочих мест для граждан Румынии», — пояснил Маноле.

В 2025 году спрос превысил квоту: до октября подано более 230 тысяч заявок на разрешения, по данным Генеральной инспекции по вопросам иммиграции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.