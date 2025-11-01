У США суд розглядає справу про авторські права на фото легендарного корабля пірата Чорної Бороди

Фотограф звинувачує владу Північної Кароліни в незаконному використанні його знімків затонулого корабля Queen Anne’s Revenge, які держава оголосила публічним надбанням.

У Сполучених Штатах триває багаторічна судова суперечка щодо авторських прав на фото і відео затонулого корабля пірата Чорної Бороди — Queen Anne’s Revenge. Справу, яка вже доходила до Верховного суду США, розглянув Апеляційний суд Четвертого округу. Про це повідомляє Courthouse News.

Суперечка через «Закон Чорної Бороди»

Фотограф і відеооператор Фредерік Аллен подав позов проти уряду Північної Кароліни ще у 2015 році. Він стверджує, що місцева влада порушила його авторські права, ухваливши так званий «Закон Чорної Бороди», який оголосив усі фото та відео з місця підйому корабля державним надбанням. За словами Аллена, закон «цілеспрямовано атакував його роботи», зібрані протягом майже 20 років документування пошукової експедиції.

Верховний суд визнав штат імунним, але боротьба триває

У 2020 році Верховний суд США підтвердив рішення попередніх інстанцій, що Північна Кароліна має суверенний імунітет і не може бути притягнута до відповідальності за порушення авторських прав. Проте адвокат Аллена Адам Адлер наголосив, що це «не дає штату права красти чужу власність».

«Те, що ми не можемо подати позов, не означає, що можна вільно порушувати авторські права. Це не означає, що красти — правильно», — сказав він під час слухань.

Фото знову з’явилися без дозволу

Попри попереднє врегулювання у 2013 році, коли влада погодилася не використовувати його матеріали без згоди, після ухвалення «Закону Чорної Бороди» штат знову почав публікувати фото Аллена — у журналах, музеях і навіть на офіційних ресурсах.

Аллен наполягає, що таким чином його позбавили власності без належного судового процесу, що є порушенням 14-ї поправки до Конституції США.

Позиції сторін

Губернатор Північної Кароліни Джош Стайн в апеляції заявив, що поновлення справи порушує строки давності. У свою чергу, адвокат Аллена вказує, що рішення нижчої інстанції про дозвіл подати змінений позов є законним і не підлягає оскарженню.

Суддя Роберт Брюс Кінг зазначив, що позивач намагається «знайти нову юридичну схему, щоб обійти рішення двох судів», які вже визнали штат імунним.

Представник штату Ніколас Брод наголосив, що справа «вичерпала всі правові механізми»: «Минуло 12 років з моменту укладення угоди, свідки переїхали, спогади стираються. Ця справа мала б бути вже закритою».

Що далі

Суд поки не повідомив, коли ухвалить рішення.

Адвокат Аллена заявив після слухань: «Ми вважаємо, що санкціоноване державою порушення авторських прав є неконституційним. Якщо суд дозволить подібні апеляції, це лише паралізує судову систему».

Історія корабля Queen Anne’s Revenge, що належав легендарному пірату Чорній Бороді, вже понад десять років залишається не лише археологічною, а й юридичною загадкою — і тепер суд має поставити у ній нову крапку.

