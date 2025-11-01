Практика судів
  1. У світі
  2. / Судова практика

У США суд розглядає справу про авторські права на фото легендарного корабля пірата Чорної Бороди

20:15, 1 листопада 2025
Фотограф звинувачує владу Північної Кароліни в незаконному використанні його знімків затонулого корабля Queen Anne’s Revenge, які держава оголосила публічним надбанням.
У США суд розглядає справу про авторські права на фото легендарного корабля пірата Чорної Бороди
Ілюстративне фото, джерело - unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Сполучених Штатах триває багаторічна судова суперечка щодо авторських прав на фото і відео затонулого корабля пірата Чорної Бороди — Queen Anne’s Revenge. Справу, яка вже доходила до Верховного суду США, розглянув Апеляційний суд Четвертого округу. Про це повідомляє Courthouse News.

Суперечка через «Закон Чорної Бороди»

Фотограф і відеооператор Фредерік Аллен подав позов проти уряду Північної Кароліни ще у 2015 році. Він стверджує, що місцева влада порушила його авторські права, ухваливши так званий «Закон Чорної Бороди», який оголосив усі фото та відео з місця підйому корабля державним надбанням. За словами Аллена, закон «цілеспрямовано атакував його роботи», зібрані протягом майже 20 років документування пошукової експедиції.

Верховний суд визнав штат імунним, але боротьба триває

У 2020 році Верховний суд США підтвердив рішення попередніх інстанцій, що Північна Кароліна має суверенний імунітет і не може бути притягнута до відповідальності за порушення авторських прав. Проте адвокат Аллена Адам Адлер наголосив, що це «не дає штату права красти чужу власність».

«Те, що ми не можемо подати позов, не означає, що можна вільно порушувати авторські права. Це не означає, що красти — правильно», — сказав він під час слухань.

Фото знову з’явилися без дозволу

Попри попереднє врегулювання у 2013 році, коли влада погодилася не використовувати його матеріали без згоди, після ухвалення «Закону Чорної Бороди» штат знову почав публікувати фото Аллена — у журналах, музеях і навіть на офіційних ресурсах.

Аллен наполягає, що таким чином його позбавили власності без належного судового процесу, що є порушенням 14-ї поправки до Конституції США.

Позиції сторін

Губернатор Північної Кароліни Джош Стайн в апеляції заявив, що поновлення справи порушує строки давності. У свою чергу, адвокат Аллена вказує, що рішення нижчої інстанції про дозвіл подати змінений позов є законним і не підлягає оскарженню.

Суддя Роберт Брюс Кінг зазначив, що позивач намагається «знайти нову юридичну схему, щоб обійти рішення двох судів», які вже визнали штат імунним.

Представник штату Ніколас Брод наголосив, що справа «вичерпала всі правові механізми»: «Минуло 12 років з моменту укладення угоди, свідки переїхали, спогади стираються. Ця справа мала б бути вже закритою».

Що далі

Суд поки не повідомив, коли ухвалить рішення.

Адвокат Аллена заявив після слухань: «Ми вважаємо, що санкціоноване державою порушення авторських прав є неконституційним. Якщо суд дозволить подібні апеляції, це лише паралізує судову систему».

Історія корабля Queen Anne’s Revenge, що належав легендарному пірату Чорній Бороді, вже понад десять років залишається не лише археологічною, а й юридичною загадкою — і тепер суд має поставити у ній нову крапку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео