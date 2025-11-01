В США суд рассматривает дело об авторских правах на фотографии легендарного корабля пирата Черной Бороды

Фотограф обвиняет власти Северной Каролины в незаконном использовании его снимков затонувшего корабля Queen Anne’s Revenge, которые государство объявило общественным достоянием.

В Соединенных Штатах продолжается многолетний судебный спор об авторских правах на фото и видео затонувшего корабля пирата Черной Бороды — Queen Anne’s Revenge. Дело, которое уже доходило до Верховного суда США, рассмотрел Апелляционный суд Четвертого округа. Об этом сообщает Courthouse News.

Спор из-за «Закона Черной Бороды»

Фотограф и видеооператор Фредерик Аллен подал иск против правительства Северной Каролины еще в 2015 году. Он утверждает, что местные власти нарушили его авторские права, приняв так называемый «Закон Черной Бороды», который объявил все фото и видео с места подъема корабля государственной собственностью. По словам Аллена, закон «целенаправленно атаковал его работы», собранные за почти 20 лет документирования поисковой экспедиции.

Верховный суд признал штат иммунным, но борьба продолжается

В 2020 году Верховный суд США подтвердил решения нижестоящих инстанций о том, что Северная Каролина имеет суверенный иммунитет и не может быть привлечена к ответственности за нарушение авторских прав. Однако адвокат Аллена Адам Адлер подчеркнул, что это «не дает штату права красть чужую собственность».

«То, что мы не можем подать иск, не означает, что можно свободно нарушать авторские права. Это не означает, что красть — правильно», — сказал он во время слушаний.

Фото снова появились без разрешения

Несмотря на предварительное урегулирование в 2013 году, когда власти согласились не использовать его материалы без разрешения, после принятия «Закона Черной Бороды» штат снова начал публиковать фотографии Аллена — в журналах, музеях и даже на официальных ресурсах.

Аллен настаивает, что таким образом его лишили собственности без надлежащего судебного процесса, что является нарушением 14-й поправки к Конституции США.

Позиции сторон

Губернатор Северной Каролины Джош Стайн в апелляции заявил, что возобновление дела нарушает сроки давности. В свою очередь, адвокат Аллена утверждает, что решение нижестоящего суда, разрешившего подать измененный иск, является законным и не подлежит обжалованию.

Судья Роберт Брюс Кинг отметил, что истец пытается «найти новую юридическую схему, чтобы обойти решения двух судов», которые уже признали штат иммунным.

Представитель штата Николас Брод подчеркнул, что дело «исчерпало все правовые механизмы»:

«Прошло 12 лет с момента заключения соглашения, свидетели переехали, воспоминания стираются. Это дело должно было быть уже закрыто».

Что дальше

Суд пока не сообщил, когда вынесет решение.

Адвокат Аллена заявил после слушаний: «Мы считаем, что санкционированное государством нарушение авторских прав является неконституционным. Если суд позволит подобные апелляции, это лишь парализует судебную систему».

История корабля Queen Anne’s Revenge, принадлежавшего легендарному пирату Черной Бороде, уже более десяти лет остается не только археологической, но и юридической загадкой — и теперь суду предстоит поставить в ней новую точку.

