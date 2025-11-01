На Одещині жінка замовила напад на колишнього чоловіка-військового через майно

Жінка оцінила напад у 6500 доларів і заплатила 500 доларів завдатку виконавцю, щоб той побив і змусив колишнього переписати на неї магазин, авто та земельну ділянку.

На Одещині повідомлено про підозру жінці, яка замовила напад на колишнього чоловіка-військовослужбовця заради майна. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що жінка замість законного шляху поділу майна вирішила піти іншим, злочинним.

Жінка планувала замість половини отримати все майно свого 33-річного колишнього: магазин у м. Березівка, автомобіль.

Також предметом постійних конфліктів була земельна ділянка в Березівці, яку він отримав, як військовий від держави.

Жінка займалася оформленням всієї документації на землю, ходила по всім інстанція, тому вважала, що має повне право на неї.

Прокуратура зазначає, що спочатку вона викрала документи на майно, щоб колишній не встиг переоформити все на інших людей.

Далі знайшла виконавця, щоб той сам або з пособниками побили, залякали та примусили колишнього переписати на неї все, що він має.

Протиправні «послуги» жінка оцінила у 6500 доларів, з яких 500 доларів заплатила в якості завдатку.

Працівники правоохоронних органів інсценували вчинення злочину. Їй надали докази, а також імітаційні документи щодо перереєстрації майна.

Під час розрахунку за «роботу» замовницю затримали.

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про взяття її під варту без права на заставу.

