В Одесской области женщина заказала нападение на бывшего мужа-военнослужащего из-за имущества

Женщина оценила нападение в 6500 долларов и заплатила 500 долларов задатка исполнителю, чтобы тот избил и заставил бывшего переписать на неё магазин, автомобиль и земельный участок.

В Одесской области женщине сообщили о подозрении в заказе нападения на бывшего мужа-военнослужащего ради имущества. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что женщина вместо законного пути раздела имущества решила пойти другим — преступным.

Она планировала вместо половины получить все имущество своего 33-летнего бывшего мужа: магазин в г. Березовка и автомобиль.

Также предметом постоянных конфликтов был земельный участок в Березовке, который он получил от государства как военнослужащий.

Женщина занималась оформлением всей документации на землю, ходила по всем инстанциям и считала, что имеет на нее полное право.

По данным прокуратуры, сначала она похитила документы на имущество, чтобы бывший не успел переоформить все на других людей.

Затем она нашла исполнителя, чтобы тот сам или с пособниками избил, запугал и заставил бывшего переписать на нее все, что он имеет.

Противоправные «услуги» женщина оценила в 6500 долларов, из которых 500 долларов заплатила в качестве залога.

Сотрудники правоохранительных органов инсценировали совершение преступления. Ей предоставили доказательства, а также имитационные документы о перерегистрации имущества.

Во время расчета за «работу» заказчицу задержали.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о заключении ее под стражу без права на залог.

