Уряд запустив платформу «Ветеран PRO» — усі державні послуги для ветеранів в одному місці

Онлайн-платформа об’єднує інформацію про документи, навчання, працевлаштування, лікування та програми підтримки ветеранів і їхніх родин.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що ветеранська політика має базуватися не на пільгах, а на гідності, розвитку та можливостях. Про це вона повідомила під час презентації нової цифрової платформи «Ветеран PRO», створеної для об’єднання всіх ключових державних сервісів для ветеранів та їхніх родин.

«Військовий досвід має стати перевагою — у роботі, бізнесі, житті», — наголосила Свириденко.

Єдиний портал для ветеранів

Платформа «Ветеран PRO», яку прем’єрка презентувала разом із міністеркою у справах ветеранів Наталією Калмиковою, дозволяє користувачам обрати свій статус — і система автоматично формує персональний маршрут: від отримання документів до навчання, працевлаштування, лікування чи відкриття власної справи.

«Ветеранам більше не потрібно шукати інформацію на десятках сайтів — усе зібрано в одному місці», — зазначила Свириденко.

Зворотний зв’язок і підтримка

Прем’єрка підкреслила, що під час регіональних поїздок урядова команда обов’язково зустрічається з ветеранами, щоб почути їхні запити та отримати відгуки про роботу нових сервісів.

«Ветерани — це спільнота, яка не чекає і не просить, а діє. Наше завдання — бути поруч не з довідками, а з реальною підтримкою», — сказала очільниця уряду.

Новий Кодекс для захисників

Свириденко також повідомила, що уряд завершує роботу над Кодексом законів про Захисників і Захисниць України. Документ планують передати до Верховної Ради вже за два тижні.

«Отримала від Руслана Стефанчука запевнення, що парламент готовий підтримати ініціативи для ветеранів», — зазначила прем’єрка.

