Кабмин запустил платформу «Ветеран PRO» — все государственные услуги для ветеранов в одном месте

Онлайн-платформа объединяет информацию о документах, обучении, трудоустройстве, лечении и программах поддержки ветеранов и их семей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что ветеранская политика должна основываться не на льготах, а на достоинстве, развитии и возможностях. Об этом она сообщила во время презентации новой цифровой платформы «Ветеран PRO», созданной для объединения всех ключевых государственных сервисов для ветеранов и их семей.

«Военный опыт должен стать преимуществом — в работе, бизнесе, жизни», — подчеркнула Свириденко.

Единый портал для ветеранов

Платформа «Ветеран PRO», которую премьер представила вместе с министром по делам ветеранов Наталией Калмыковой, позволяет пользователям выбрать свой статус — и система автоматически формирует персональный маршрут: от получения документов до обучения, трудоустройства, лечения или открытия собственного дела.

«Ветеранам больше не нужно искать информацию на десятках сайтов — все собрано в одном месте», — отметила Свириденко.

Обратная связь и поддержка

Премьер подчеркнула, что во время региональных поездок правительственная команда обязательно встречается с ветеранами, чтобы услышать их запросы и получить отзывы о работе новых сервисов.

«Ветераны — это сообщество, которое не ждет и не просит, а действует. Наша задача — быть рядом не со справками, а с реальной поддержкой», — сказала глава правительства.

Новый Кодекс для защитников

Свириденко также сообщила, что правительство завершает работу над Кодексом законов о Защитниках и Защитницах Украины. Документ планируют передать в Верховную Раду уже через две недели.

«Получила от Руслана Стефанчука уверение, что парламент готов поддержать инициативы для ветеранов», — отметила премьер.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.