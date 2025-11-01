Практика судів
  1. В Україні

Організували «вступ» до вишів за 2200 доларів — у Кропивницькому викрили організаторів схеми

20:33, 1 листопада 2025
Троє осіб незаконно зараховували чоловіків до навчальних закладів, аби ті отримали відстрочку від мобілізації.
Організували «вступ» до вишів за 2200 доларів — у Кропивницькому викрили організаторів схеми
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Кропивницькому правоохоронці викрили схему ухилення від мобілізації через фіктивне навчання. До оборудки причетні троє осіб. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, фігуранти пропонували «послугу» з незаконного зарахування до вищих і середньо-спеціальних навчальних закладів.

Після внесення даних до державної електронної бази освіти такі особи отримували відстрочку від мобілізації на термін від півтора до трьох років.

Задокументовано два факти незаконного зарахування осіб до навчального закладу.

Вартість «вступу» становила 2200 доларів з однієї особи.

Під час передачі частини коштів — 1000 доларів— двох учасників схеми затримано.

Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 369-2 КК України) і у перешкоджанні діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Готується клопотання про обрання запобіжних заходів – тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Кропивницький мобілізація відстрочка

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео