Організували «вступ» до вишів за 2200 доларів — у Кропивницькому викрили організаторів схеми

Троє осіб незаконно зараховували чоловіків до навчальних закладів, аби ті отримали відстрочку від мобілізації.

У Кропивницькому правоохоронці викрили схему ухилення від мобілізації через фіктивне навчання. До оборудки причетні троє осіб. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, фігуранти пропонували «послугу» з незаконного зарахування до вищих і середньо-спеціальних навчальних закладів.

Після внесення даних до державної електронної бази освіти такі особи отримували відстрочку від мобілізації на термін від півтора до трьох років.

Задокументовано два факти незаконного зарахування осіб до навчального закладу.

Вартість «вступу» становила 2200 доларів з однієї особи.

Під час передачі частини коштів — 1000 доларів— двох учасників схеми затримано.

Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 369-2 КК України) і у перешкоджанні діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Готується клопотання про обрання запобіжних заходів – тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

