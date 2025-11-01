Практика судов
  1. В Украине

Организовали «поступление» в вузы за 2200 долларов — в Кропивницком разоблачили организаторов схемы

20:33, 1 ноября 2025
Трое человек незаконно зачисляли мужчин в учебные заведения, чтобы они получили отсрочку от мобилизации.
Организовали «поступление» в вузы за 2200 долларов — в Кропивницком разоблачили организаторов схемы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Кропивницком правоохранители разоблачили схему уклонения от мобилизации через фиктивное обучение. К махинации причастны трое человек. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, фигуранты предлагали «услугу» по незаконному зачислению в высшие и средне-специальные учебные заведения.

После внесения данных в государственную электронную базу образования такие лица получали отсрочку от мобилизации на срок от полутора до трех лет.

Задокументированы два факта незаконного зачисления лиц в учебное заведение.

Стоимость «поступления» составляла 2200 долларов с одного человека.

Во время передачи части средств — 1000 долларов — двое участников схемы были задержаны.

Всем трем фигурантам сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины), а также в воспрепятствовании деятельности ВСУ (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Готовится ходатайство об избрании меры пресечения — содержание под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Кропивницкий мобилизация отсрочка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео