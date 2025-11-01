Организовали «поступление» в вузы за 2200 долларов — в Кропивницком разоблачили организаторов схемы

Трое человек незаконно зачисляли мужчин в учебные заведения, чтобы они получили отсрочку от мобилизации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Кропивницком правоохранители разоблачили схему уклонения от мобилизации через фиктивное обучение. К махинации причастны трое человек. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, фигуранты предлагали «услугу» по незаконному зачислению в высшие и средне-специальные учебные заведения.

После внесения данных в государственную электронную базу образования такие лица получали отсрочку от мобилизации на срок от полутора до трех лет.

Задокументированы два факта незаконного зачисления лиц в учебное заведение.

Стоимость «поступления» составляла 2200 долларов с одного человека.

Во время передачи части средств — 1000 долларов — двое участников схемы были задержаны.

Всем трем фигурантам сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины), а также в воспрепятствовании деятельности ВСУ (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Готовится ходатайство об избрании меры пресечения — содержание под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.