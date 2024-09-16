Прокурорам в 2025 году увеличат прожиточный минимум для расчета зарплаты, а финансирование прокуратуры вырастет на 3,56 млрд грн

Долгое время для расчета окладов прокуроров использовали прожиточный минимум в 1600 грн, а теперь его увеличат и соответственно на 3,56 млрд грн возрастут расходы на финансирование прокуратуры.

Для расчета должностных окладов прокурорам планируют повысить прожиточный минимум, а финансирование прокуратуры увеличить на 3,56 млрд. грн. Это следует из проекта государственного бюджета на 2025 год, который зарегистрировало правительство (законопроект №12000).

Так, долгое время в бюджете на разные годы предусматривали «замороженный» прожиточный минимум в 1600 грн, применяемый для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры. В частности, в 2024 году он был почти вдвое меньше «обычного» прожиточного минимума в 3028 грн.

Впрочем, на 2025 год правительство все же решило пересмотреть этот подход – и применить к прокурорам тот же прожиточный минимум, что и для судей – 2102 грн. То есть, он будет меньше обычного, но все же больше, чем в 2024 году.

В проекте Государственного бюджета Украины на 2025 год для обеспечения деятельности Офиса Генерального прокурора предусмотрены расходы в сумме 18,15 млрд грн (из них общий фонд – 18,142 млрд грн).

Указанные расходы общего фонда планируется направить, в частности:

оплата труда с начислениями – 16,249 млрд грн (исходя из установления с 1 января 2025 года прожиточного минимума для трудоспособных лиц, применяемого для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, в размере 2102 гривны);

материально-техническое обеспечение – 280,7 млн грн;

оплату командировок – 70,8 млн грн;

оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 386 млн грн.;

уплата судебного сбора – 270,2 млн грн;

оплату услуг – 549,7 млн ​​грн;

капитальные расходы – 173,2 млн грн.

Следует отметить, что в 2024 году на Офис Генпрокурора было предусмотрено по общему фонду 14,578 млрд грн и еще 9 млн по спецфонду, всего 14,588 млрд грн.

Таким образом, финансирование прокуратуры вырастет в 2025 году на 3,56 млрд грн по общему фонду.

При этом вырастет финансирование Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Так, если в 2024 году на САП было предусмотрено 203,3 млн. грн., то в 2025 году – почти 336 млн. грн.

Отметим, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», для обеспечения финансирования судов первой и апелляционной инстанции Минфин предлагает 18,5 млрд грн, то есть увеличение по сравнению с 2024 годом будет незначительным – 1,1 млрд грн.

Автор: Наталя Мамченко

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