Умер брат Майкла Джексона и участник легендарной группы The Jackson 5

Тито Джексон, звезда The Jackson 5, умер после вероятного сердечного приступа.

Источник фото: Mixnews

В возрасте 70 лет умер Тито Джексон, известный музыкант и участник легендарной семейной группы The Jackson 5. Об этом сообщает PEOPLE со ссылкой на племянника Джексона, Сигги Джексона. Музыкант ушел из жизни 15 сентября после вероятного сердечного приступа.

Тито Джексон был ключевым участником группы The Jackson 5, вместе с братьями Джеки, Марлоном и Майклом Джексонами, а также Джермейном и позже Рэнди Джексонами. Группа получила мировую известность в конце 1960-х и 1970-х годов благодаря таким хитам, как «I Want You Back», «ABC» и «I'll Be There». В 1997 году The Jackson 5 были включены в Зал славы рок-н-ролла и получили звезду на Голливудской аллее славы.

В последнее время Тито выступал вместе с братьями в рамках группы The Jacksons. Летнее турне 2024 года включало выступления в Шотландии, Калифорнии и Англии. Последний концерт группы состоялся 8 сентября в Суррее, Великобритания. В планах были дальнейшие выступления в Атлантик-Сити и Цинциннати.

Тито Джексон также продолжал сольную карьеру после распада The Jackson 5, выпустив два студийных альбома: «Tito Time» в 2016 году и «Under Your Spell» в 2021 году.

