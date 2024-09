Помер брат Майкла Джексона та учасник легендарного гурту The Jackson 5

Тіто Джексон, зірка The Jackson 5, помер після ймовірного серцевого нападу.

Джерело фото: Mixnews

У віці 70 років помер Тіто Джексон, відомий музикант і учасник легендарного сімейного гурту The Jackson 5. Про це повідомляє PEOPLE з посиланням на племінника Джексона, Сіггі Джексона. Музикант пішов з життя 15 вересня після ймовірного серцевого нападу.

Тіто Джексон був ключовим учасником гурту The Jackson 5, разом із братами Джекі, Марлоном і Майклом Джексонами, а також Джермейном і пізніше Ренді Джексонами. Гурт здобув світову популярність наприкінці 1960-х і 1970-х років завдяки таким хітам, як «I Want You Back», «ABC» і «I'll Be There». У 1997 році The Jackson 5 були включені до Зали слави рок-н-ролу і отримали зірку на Голлівудській алеї слави.

Останнім часом Тіто виступав разом із братами в рамках гурту The Jacksons. Літнє турне 2024 року включало виступи в Шотландії, Каліфорнії та Англії. Останній концерт гурту відбувся 8 вересня в Сурреї, Велика Британія. У планах були подальші виступи в Атлантик-Сіті і Цинциннаті.

Тіто Джексон також продовжував сольну кар’єру після розпаду The Jackson 5, випустивши два студійних альбоми: «Tito Time» у 2016 році та «Under Your Spell» у 2021 році.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.