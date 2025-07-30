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Конкурсна комісія з відбору директора БЕБ не буде проводити повторний конкурс – чекатимуть призначення Цивінського

17:37, 30 липня 2025
В свою чергу, Денис Шмигаль заявив, що відмова Кабміну призначити директором БЕБ Цивінського «не означає, що Кабмін хоче новий конкурс – а означає, що комісія має подати і інших кандидатів».
Конкурсна комісія з відбору директора БЕБ не буде проводити повторний конкурс – чекатимуть призначення Цивінського
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Члени Конкурсної комісії з відбору директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) 30 липня провели брифінг, під час якого її голова Лаура Штефан повідомила, що комісія виконала, на її думку, всі необхідні процедури. Фактично комісія завершила свою роботу. Повторного конкурсу на директора БЕБ комісія проводити не збирається. Також Штефан нагадала, що Україна сама зобов’язалася призначити директора БЕБ до кінця липня 2025 року відповідно до меморандуму МВФ.

Нагадаємо, конкурсна комісія відібрала для призначення Олександра Цивінського. Він є керівником підрозділу детективів НАБУ, до цього брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ і дійшов майже до фіналу.

Також нагадаємо, що законопроект 10439 про відбір директора БЕБ конкурсною комісією з вирішальною участю іноземних експертів був внесений в січні 2024 року самим Кабміном і прийнятий Верховною Радою. На той час міністр юстиції Денис Малюська  підкреслив, що «уряд вперше ініціює застосування переважного голосу міжнародників без тиску міжнародних партнерів».

Однак уряд 7 липня 2025 року відхилив відповідний проект розпорядження про призначення Цивінського директором БЕБ за поданням конкурсної комісії.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін, посилаючись на статтю 2 закону про КМУ, статтю 2 Закону «Про національну безпеку України» і, як зазначено у витязі, «з метою забезпечення дотримання вимог закону про БЕБ та з урахуванням інформації, зазначеної в листі СБУ», повернув Комісії матеріали відібраного кандидата на посаду директора БЕБ – «для вжиття відповідних заходів».

При цьому Кабмін за підписом на той час прем’єр-міністра Дениса Шмигаля доручив віце-прем’єр-міністру Ользі Стефанішиній «проінформувати міжнародні та іноземні організації про прийняте рішення».

Однак конкурсна комісія 14 липня повернула відповідний документ назад Кабміну. «Конкурсна комісія надіслала відскановані матеріали щодо переможця конкурсу назад до Кабінету Міністрів. Оригінали цих документів були передані до Кабінету Міністрів 21 липня», зауважили у комісії.

Нині міністр оборони Денис Шмигаль в інтерв’ю BBC вказав, що «в цьому випадку, заслухавши інформацію від колег, яка була озвучена на засіданні Кабміну, кожен міністр визначався і проголосував. Результати голосування всім відомі. Я заслухав дані, які викликали в мене застереження, вони стосувалися питань національної безпеки і, відповідно, я утримався».

«Це не означає, що Кабмін хоче новий конкурс. На мою думку, це означає, що комісія має подати і інших кандидатів. Був же короткий список, довгий список...», вказав Шмигаль.

Отже, за його словами, один з варіантів — це подати іншого кандидата, одного чи двох. «Там закон дає комісії варіанти, як діяти в таких випадках», підкреслив Денис Шмигаль.

В свою чергу, прем’єр-міністр Юлія Свириденко раніше вказала, що стосовно «процедури призначення директора БЕБ, вона виконана відповідно до законів та нормативних актів».

«Ми, як члени уряду, розглянули рішення конкурсної комісії. І кожен член уряду міг висловити свою позицію, утриматися чи проголосувати за, з урахуванням тої інформації, яка була надана віце-прем’єр-міністром євроінтеграції – міністром юстиції (Ольгою Стефанішиною – прим. ред.), що стосувалася зв’язків з країною-агресором», зазначила Свириденко.

Отже, наразі ситуація перебуває у «підвішеному» стані, оскільки Конкурсна комісія вважає, що її завдання завершене, а у Кабміні не призначають відібраного нею кандидата.

Автор: Наталя Мамченко 

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бюро економічної безпеки

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Конкурсна комісія з відбору директора БЕБ не буде проводити повторний конкурс – чекатимуть призначення Цивінського

В свою чергу, Денис Шмигаль заявив, що відмова Кабміну призначити директором БЕБ Цивінського «не означає, що Кабмін хоче новий конкурс – а означає, що комісія має подати і інших кандидатів».

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