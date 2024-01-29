Законопроект також передбачає переатестацію усього персоналу БЕБ, що має відбутися після закінчення воєнного стану.

Уряд вперше ініціює застосування інструменту переважного голосу міжнародників при конкурсному відборі ключового органу без тиску міжнародних партнерів. Так прокоментував міністр юстиції Денис Малюська зареєстрований 29 січня Кабміном законопроект про внесення змін до Закону «Про Бюро економічної безпеки України» щодо удосконалення роботи Бюро №10439.

За цим законопроектом пропонується, аби нового директора БЕБ відбирала конкурсна комісія, до якої входять 3 особи, визначені Кабінетом Міністрів, а також три особи, визначені КМУ на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції, реформи органів правопорядку.

Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні проголосували не менше 4 членів конкурсної комісії, у тому числі не менше двох членів, визначених на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій.

«Як повернути баланс кримінальному процесу або як ми виконуватимемо рішення РНБОУ.

Минулий тиждень відзначився масштабною хвилею комунікацій про тиск правоохоронців на бізнес.

Репутаційно у цьому штормі постраждали майже усі:

правоохоронці отримали штамп про те, що «тиснуть на бізнес»; бізнес – штамп «недоброчесних ділків», урядовці (включно зі мною) – «нічого не роблять, щоб захистити бізнес».

потім стався game changer: оперативно втрутився і правильно зреагував Президент

рішення РНБОУ (попри юридичну необов’язковість окремих рекомендацій) справило потрібний ефект, перевело дискусію у робочу атмосферу та подарувало надію.

зараз важливо втримати результат та перейти у конструктив не лише на короткострокових відрізках.

бо три місяці спливуть швидко, а далі знову в школу.

Отож, як ми плануємо виконувати рішення РНБОУ:

(1) Уряд уже зареєстрував законопроект про вдосконалення добору керівника БЕБ та переатестацію його заступників. Процедура добору виписана за аналогією з добором директора НАБУ.

Це ПЕРШИЙ випадок, коли уряд ініціює застосування інструменту переважного голосу міжнародників БЕЗ тиску міжнародних партнерів.

На відміну від інших випадків (НАБУ, САП, ВРП, КСУ, ВККС) комітменту запровадити переважний голос ми НЕ робили.

Законопроект також передбачає переатестацію усього персоналу БЕБ, що має відбутися після закінчення воєнного стану (особисто я переатестацію не люблю, історично це завжди виявлялось пострілом у ногу для реформи будь-якого правоохоронного органу, імхо класичні звільнення і реорганізації кращі, але побачимо).

Так само уряд зареєстрував законопроект, який змінює окремі положення КПК, з тим, щоб дати змогу зробити роботу БЕБ більш дружньою для бізнесу», - пояснив Денис Малюська.

Далі Уряд, за його словами, планує розробити та зареєструвати ще кілька ініціатив, які торкнуться більш широкого кола питань кримінального процесу.

Нагадаємо, 29 січня Уряд в особі Мінюсту вніс до Верховної Ради два законопроекти, які стосуються розслідування економічних злочинів. Це законопроекти про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу №10440 і про внесення змін до Закону «Про Бюро економічної безпеки України» щодо удосконалення роботи Бюро №10439.

В якості механізму захисту бізнесу від порушень з боку правоохоронців Кабмін пропонує запровадити присутність представника Ради бізнес-омбудсмена під час виконання ухвал на обшук іншого володіння суб’єкта підприємницької діяльності і про тимчасовий доступ до речей та документів. Як раніше писала «Судово-юридична газета», разом з тим, діяльність Ради бізнес-омбудсмена наразі регулюється Положенням, схваленим Кабміном ще 2014 року, і відповідно до нього представник Ради бізнес-омбудсмена з’являтися на обшук не зобов’язаний.

Виникає і питання стосовно того, в якій кількості має працювати команда Ради, адже наразі п. 8 Положення визначено, що до складу Ради входить власне бізнес-омбудсмен (наразі Роман Ващук), два його заступники (зараз один заступник – Тетяна Коротка) та працівники секретаріату. Скаргами відповідно до Регламенту займаються дослідники (на сайт бізнес-омбудсмена вказано, що офіс налічує 15 інспекторів та 4 молодших інспекторів). Також є адміністрація та фахівець з комунікацій. Всього – 32 людини.

Але для того, аби охопити, наприклад, регіони і встигнути добратися до місця проведення слідчих дій за 4 години, вочевидь, структура офісу бізнес-омбудсмена має бути побудована на зразок органів адвокатського самоврядування.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.