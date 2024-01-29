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Кабмін вніс до Ради реформу БЕБ: виконувати ухвалу слідчого судді щодо підприємця будуть в присутності представника Ради бізнес-омбудсмена

Уряд зареєстрував у парламенті зміни до КПК щодо «перезавантаження» Бюро економічної безпеки, за якими виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів суб’єкта підприємницької діяльності буде здійснюватися в присутності представника Ради бізнес-омбудсмена, а у СБУ заберуть з підслідності деякі злочини.

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Кабмін вніс до Ради реформу БЕБ: виконувати ухвалу слідчого судді щодо підприємця будуть в присутності представника Ради бізнес-омбудсмена

15:02, 29 січня 2024
Уряд зареєстрував у парламенті зміни до КПК щодо «перезавантаження» Бюро економічної безпеки, за якими виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів суб’єкта підприємницької діяльності буде здійснюватися в присутності представника Ради бізнес-омбудсмена, а у СБУ заберуть з підслідності деякі злочини.
Кабмін вніс до Ради реформу БЕБ: виконувати ухвалу слідчого судді щодо підприємця будуть в присутності представника Ради бізнес-омбудсмена
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Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів суб’єкта підприємницької діяльності буде здійснюватися в присутності представника Ради бізнес-омбудсмена. Про це йдеться у законопроекті Кабміну про «перезавантаження» Бюро економічної безпеки.

Так, 29 січня Уряд в особі Мінюсту вніс до Верховної Ради два законопроекти, які стосуються розслідування економічних злочинів. Це законопроекти про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу №10440 і про внесення змін до Закону «Про Бюро економічної безпеки України» щодо удосконалення роботи Бюро №10439.

Нагадаємо, що минулого тижня Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО, за яким консолідувати роботу зі злочинами, які посягають на економіку держави, збираються в єдиному органі — Бюро економічної безпеки (БЕБ). 

Зміни до КПК полягають в наступному:

  • доповнити статтю 41 КПК положеннями, якими передбачити, що у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких віднесено до підслідності Бюро економічної безпеки України, письмові доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, за винятком негласних слідчих (розшукових) дій, надаються детективом БЕБ або прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у відповідному кримінальному провадженні, виключно підрозділам детективів або оперативно-технічним підрозділам БЕБ.

У разі наявності об’єктивних обставин, що унеможливлюють виконання підрозділом детективів або оперативно-технічним підрозділом Бюро економічної безпеки України письмового доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, таке доручення може бути надано детективом Бюро економічної безпеки України або прокурором оперативному підрозділу іншого органу досудового розслідування, водночас проведення таких слідчих (розшукових) дій здійснюється за обов’язкової участі детектива БЕБ.

  • доповнити статтю 165 КПК положеннями, якими передбачити, що виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб’єкта підприємницької діяльності здійснюється в присутності представника Ради бізнес-омбудсмена. Пропонованими змінами передбачено порядок повідомлення Ради бізнес-омбудсмена про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а також права і обов’язки представника Ради бізнес-омбудсмена та наслідки його нез’явлення

Зазначено, що особа, якій надається право на тимчасовий доступ до речей і документів суб’єкта підприємницької діяльності, зобов’язана повідомити Раді бізнес-омбудсмена про здійснення тимчасового доступу до речей і документів не пізніше ніж протягом 4 годин до початку виконання ухвали.

Представник Ради бізнес-омбудсмена під час виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів користується правами і виконує обов’язки, передбачені цим Кодексом для представника юридичної особи.

Разом із тим, нез’явлення представника Ради бізнес-омбудсмена за умови завчасного повідомлення йому не перешкоджає виконанню ухвали слідчого судді, суду.

У кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких віднесено до підслідності Бюро економічної безпеки України, виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб’єкта підприємницької діяльності, постановленої на підставі клопотання сторони обвинувачення, здійснюється за обов’язкової участі детектива Бюро економічної безпеки України. Відсутність представника органів Бюро економічної безпеки України за умови завчасного повідомлення їм не перешкоджає виконанню ухвали слідчого судді, суду.

  • аналогічні зміни пропонується внести до частини першої статті 236 КПК, положення яких стосуються виконання ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на обшук іншого володіння суб’єкта підприємницької діяльності, який здійснюється в присутності представника Ради бізнес-омбудсмена;
  • внести зміни до статті 216 КПК, якими досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 201 (Контрабанда культурних цінностей та зброї), 305 КК (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів), що підслідні слідчим органів безпеки, передбачається віднести до підслідності БЕБ;
  • внести зміни до статті 214 КПК з метою уточнення деяких повноважень службових осіб, уповноважених на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення в органі досудового розслідування.

Крім того, Прикінцевими положеннями проєкту Закону пропонується внести зміни до законів

  • «Про оперативно-розшукову діяльність» в частині надання виключного права органам Бюро економічної безпеки України та Національному антикорупційному бюро України в межах їх компетенції порушувати в установленому законом порядку питання про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю або іншими видами господарської діяльності індивідуально, та брати участь в їх проведенні;
  • «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» в частині виключення Національної поліції України та Служби безпеки України з переліку органів державного фінансового контролю;
  • «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» щодо надання права спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю надавати письмові доручення контролюючим та/або митним органам з підстав, передбачених пунктом 2 статті 18 цього Закону, виключно з урахуванням правил підслідності кримінальних правопорушень, передбачених КПК.

Автор: Наталя Мамченко 

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