Кабмин внес в Раду реформу БЭБ: выполнять определение следственного судьи в отношении предпринимателя будут в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена

Правительство зарегистрировало в парламенте изменения в УПК по «перезагрузке» Бюро экономической безопасности, по которым выполнение определения следственного судьи о временном доступе к вещам и документам субъекта предпринимательской деятельности будет осуществляться в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена, а у СБУ заберут из подследственности некоторые преступления.

Выполнение определения следственного судьи о временном доступе к вещам и документам субъекта предпринимательской деятельности будет осуществляться в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена. Об этом говорится в законопроекте Кабмина о «перезагрузке» Бюро экономической безопасности.

Так, 29 января Правительство в лице Минюста внесло в Верховную Раду два законопроекта, касающиеся расследования экономических преступлений. Это законопроекты о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс №10440 и о внесении изменений в Закон «О Бюро экономической безопасности Украины» об усовершенствовании работы Бюро №10439.

Напомним, что на прошлой неделе Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, по которому консолидировать работу с преступлениями, посягающими на экономику государства, собираются в едином органе – Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Изменения в УПК заключаются в следующем:

дополнить статью 41 УПК положениями, предусматривающими, что в уголовных производствах, досудебное расследование которых отнесено к подследственности Бюро экономической безопасности Украины, письменные поручения на проведение следственных (розыскных) действий, за исключением негласных следственных (розыскных) действий, предоставляются детективом БЭБ или прокурором, осуществляющим процессуальное руководство в соответствующем уголовном производстве, исключительно подразделениям детективов или оперативно-техническим подразделениям БЭБ.

В случае наличия объективных обстоятельств, исключающих возможность выполнения подразделением детективов или оперативно-техническим подразделением Бюро экономической безопасности Украины письменного поручения на проведение следственных (розыскных) действий, такое поручение может быть предоставлено детективом Бюро экономической безопасности Украины или прокурором оперативному подразделению другого органа досудебного расследования, в то же время проведение следственных (розыскных) действий осуществляется при обязательном участии детектива БЭБ.

дополнить статью 165 УПК положениями, предусматривающими, что выполнение определения следственного судьи, суда о временном доступе к вещам и документам субъекта предпринимательской деятельности осуществляется в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена. Предлагаемыми изменениями предусмотрен порядок уведомления Совета бизнес-омбудсмена об осуществлении временного доступа к вещам и документам, а также права и обязанности представителя Совета бизнес-омбудсмена и последствиях его неявки.

Отмечено, что лицо, которому предоставляется право на временный доступ к вещам и документам субъекта предпринимательской деятельности, обязано уведомить Совет бизнес-омбудсмена об осуществлении временного доступа к вещам и документам не позднее чем в течение 4 часов до начала исполнения определения.

Представитель Совета бизнес-омбудсмена при исполнении определения следственного судьи, суда о временном доступе к вещам и документам пользуется правами и исполняет обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом для представителя юридического лица.

Вместе с тем, неявка представителя Совета бизнес-омбудсмена при предварительном уведомлении ему не препятствует выполнению определения следственного судьи, суда.

В уголовных производствах, досудебное расследование которых отнесено к подследственности Бюро экономической безопасности Украины, выполнение определения следственного судьи, суда о временном доступе к вещам и документам субъекта предпринимательской деятельности, постановленной на основании ходатайства стороны обвинения, осуществляется при обязательном участии детектива Бюро экономической безопасности Украины. Отсутствие представителя органов Бюро экономической безопасности Украины при предварительном уведомлении им не препятствует выполнению определения следственного судьи, суда.

аналогичные изменения предлагается внести в часть первой статьи 236 УПК, положения которых касаются исполнения определения следственного судьи, суда о разрешении на обыск другого владения субъекта предпринимательской деятельности, осуществляемого в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена;

внести изменения в статью 216 УПК, которыми досудебное расследование уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 201 (Контрабанда культурных ценностей и оружия), 305 УК (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) предполагается отнести к подследственности БЭБ;

внести изменения в статью 214 УПК с целью уточнения некоторых полномочий должностных лиц, уполномоченных на принятие и регистрацию заявлений и уведомлений об уголовных правонарушениях в органе досудебного расследования.

Кроме того, заключительными положениями проекта закона предлагается внести изменения в законы.

«Об оперативно-розыскной деятельности» в части предоставления исключительного права органам Бюро экономической безопасности Украины и Национальному антикоррупционному бюро Украины в пределах их компетенции поднимать в установленном законом порядке вопрос о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности и лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью или другими видами хозяйственной деятельности индивидуально , и участвовать в их проведении;

«Об основах осуществления государственного финансового контроля в Украине» в части исключения Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины из перечня органов государственного финансового контроля;

«Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью» по предоставлению права специальным органам по борьбе с организованной преступностью предоставлять письменные поручения контролирующим и/или таможенным органам по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 18 настоящего Закона, исключительно с учетом правил подследственности уголовных правонарушений, предусмотренных УПК.

Автор: Наталья Мамченко

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