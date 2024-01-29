«Правительство впервые инициирует применение преимущественного голоса международников без давления международных партнеров», — Денис Малюська про законопроект об отборе директора БЭБ

Законопроект также предусматривает переаттестацию всего персонала БЭБ, который должен состояться после окончания военного положения.

Правительство впервые инициирует применение инструмента подавляющего голоса международников при конкурсном отборе ключевого органа без давления международных партнеров. Так прокомментировал министр юстиции Денис Малюська зарегистрированный 29 января Кабмином законопроект о внесении изменений в Закон «О Бюро экономической безопасности Украины» об усовершенствовании работы Бюро №10439.

По этому законопроекту предлагается, чтобы нового директора БЭБ отбирала конкурсная комиссия, в которую входят 3 человека, определенные Кабинетом Министров, а также три человека, определенные КМУ на основании предложений международных и иностранных организаций, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями предоставляют Украине международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции; реформы органов правопорядка.

Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за него на заседании проголосовало не менее 4 членов конкурсной комиссии, в том числе не менее двух членов, определенных на основании предложений международных и иностранных организаций.

«Как вернуть баланс уголовному процессу или как мы будем выполнять решение СНБОУ.

Прошедшая неделя отметилась масштабной волной коммуникаций о давлении правоохранителей на бизнес.

Репутационно в этом шторме пострадали почти все:

правоохранители получили штамп о том, что «давят на бизнес»; бизнес – штамп «недобропорядочных дельцов», чиновники (включая меня) – «ничего не делают, чтобы защитить бизнес».

затем произошел game changer: оперативно вмешался и правильно среагировал Президент

решение СНБОУ (несмотря на юридическую необязательность отдельных рекомендаций) произвело нужный эффект, перевело дискуссию в рабочую атмосферу и подарило надежду.

Сейчас важно удержать результат и перейти в конструктив не только на краткосрочных отрезках.

ибо три месяца пройдут быстро, а потом снова в школу.

Итак, как мы планируем выполнять решения СНБОУ:

(1) Правительство уже зарегистрировало законопроект об усовершенствовании отбора руководителя БЭБ и переаттестацию его заместителей. Процедура отбора выписана по аналогии с отбором директора НАБУ.

Это первый случай, когда правительство инициирует применение инструмента подавляющего голоса международников без давления международных партнеров.

В отличие от других случаев (НАБУ, САП, ВРП, КСУ, ВККС) комитмент ввести преимущественный голос мы не делали.

Законопроект также предусматривает переаттестацию всего персонала БЭБ, который должен состояться после окончания военного положения (лично я переаттестацию не люблю, исторически это всегда оказывалось выстрелом в ногу для реформы любого правоохранительного органа, имхо классические увольнения и реорганизации лучше, но увидим).

Также правительство зарегистрировало законопроект, который меняет отдельные положения УПК, с тем, чтобы дать возможность сделать БЭБ более дружественной для бизнеса», - пояснил Денис Малюська.

Далее Правительство, по его словам, планирует разработать и зарегистрировать еще несколько инициатив, которые затронут более широкий круг вопросов уголовного процесса.

Напомним, 29 января Правительство в лице Минюста внесло в Верховную Раду два законопроекта, касающиеся расследования экономических преступлений. Это законопроекты о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс №10440 и о внесении изменений в Закон «О Бюро экономической безопасности Украины» об усовершенствовании работы Бюро №10439.

В качестве механизма защиты бизнеса от нарушений со стороны стражей порядка Кабмин предлагает ввести присутствие представителя Совета бизнес-омбудсмена во время выполнения постановлений на обыск другого владения субъекта предпринимательской деятельности и о временном доступе к вещам и документам. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», вместе с тем деятельность Совета бизнес-омбудсмена сейчас регулируется Положением, одобренным Кабмином еще в 2014 году, и в соответствии с ним представитель Совета бизнес-омбудсмена являться на обыск не обязан.

Возникает и вопрос о том, в каком количестве должна работать команда Совета, ведь в настоящее время п. 8 Положения определено, что в состав Совета входит собственно бизнес-омбудсмен (сейчас Роман Ващук), два его заместителя (сейчас один заместитель – Татьяна Короткая) и работники Секретариата. Жалобами в соответствии с Регламентом занимаются исследователи (на сайт бизнес-омбудсмена указано, что офис насчитывает 15 инспекторов и 4 младших инспекторов). Также есть администрация и специалист по коммуникациям. Всего – 32 человека.

Но для того, чтобы охватить, например, регионы и успеть добраться до места проведения следственных действий за 4 часа, очевидно, структура офиса бизнес-омбудсмена должна быть построена по примеру органов адвокатского самоуправления.

Автор: Наталя Мамченко

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