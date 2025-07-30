Конкурсная комиссия по отбору директора БЭБ не будет проводить повторный конкурс – будут ждать назначения Цывинского

В свою очередь, Денис Шмыгаль заявил, что отказ Кабмина назначить директором БЭБ Цывинского «не означает, что Кабмин хочет новый конкурс, а означает, что комиссия должна представить и других кандидатов».

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Члены Конкурсной комиссии по отбору директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) 30 июля провели брифинг, во время которого ее глава Лаура Штефан сообщила, что комиссия выполнила, по ее мнению, все необходимые процедуры. Фактически комиссия завершила свою работу. Повторный конкурс на директора БЭБ комиссия проводить не собирается. Также Штефан напомнила, что Украина сама обязалась назначить директора БЭБ до конца июля 2025 года в соответствии с меморандумом МВФ.

Напомним, конкурсная комиссия отобрала для назначения Александра Цывинского. Он является руководителем подразделения детективов НАБУ, до этого участвовал в конкурсе на должность директора НАБУ и дошел почти до финала.

Также напомним, что законопроект 10439 об отборе директора БЭБ конкурсной комиссией с решающим участием иностранных экспертов был внесен в январе 2024 года самим Кабмином и принят Верховной Радой. В то время министр юстиции Денис Малюська подчеркнул, что «правительство впервые инициирует применение преимущественного голоса международников без давления международных партнеров».

Однако правительство 7 июля 2025 года отклонило соответствующий проект распоряжения о назначении Цывинского директором БЭБ по представлению конкурсной комиссии.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин, ссылаясь на статью 2 закона о КМУ, статью 2 Закона «О национальной безопасности Украины» и, как указано в выписке, «с целью обеспечения соблюдения требований закона о БЭБ и с учетом информации, указанной в письме СБУ», вернул Комиссии материалы отобранного кандидата на должность директора БЭБ – «для принятия соответствующих мер».

При этом Кабмин за подписью на то время премьер-министра Дениса Шмыгаля поручил вице-премьер-министру Ольге Стефанишиной «проинформировать международные и иностранные организации о принятом решении».

Однако конкурсная комиссия 14 июля вернула соответствующий документ обратно Кабмину. «Конкурсная комиссия направила отсканированные материалы относительно победителя конкурса обратно в Кабинет Министров. Оригиналы этих документов были переданы в Кабинет Министров 21 июля», – отметили в комиссии.

Ныне министр обороны Денис Шмыгаль в интервью BBC указал, что «в этом случае, заслушав информацию от коллег, которая была озвучена на заседании Кабмина, каждый министр определялся и проголосовал. Результаты голосования всем известны. Я заслушал данные, которые вызвали у меня оговорки, они касались вопросов национальной безопасности и, соответственно, я воздержался».

«Это не означает, что Кабмин хочет новый конкурс. По моему мнению, это означает, что комиссия должна представить и других кандидатов. Был же короткий список, длинный список...», – указал Шмыгаль.

Итак, по его словам, один из вариантов — это представить другого кандидата, одного или двух. «Там закон дает комиссии варианты, как действовать в таких случаях», – подчеркнул Денис Шмыгаль.

В свою очередь, премьер-министр Юлия Свириденко ранее указала, что относительно «процедуры назначения директора БЭБ, она выполнена в соответствии с законами и нормативными актами».

«Мы, как члены правительства, рассмотрели решение конкурсной комиссии. И каждый член правительства мог выразить свою позицию, воздержаться или проголосовать за, с учетом той информации, которая была предоставлена вице-премьер-министром евроинтеграции – министром юстиции (Ольгой Стефанишиной – прим. ред.), что касалась связей со страной-агрессором», – отметила Свириденко.

Итак, сейчас ситуация находится в «подвешенном» состоянии, поскольку Конкурсная комиссия считает, что ее задача завершена, а в Кабмине не назначают отобранного ею кандидата.

Автор: Наталя Мамченко

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