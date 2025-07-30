В Днепре задержали мошенника, который за 25000 евро обещал должность в Офисе Генпрокурора

25 000 евро он хотел получить на криптокошелек.

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В Днепре 30 июля правоохранители задержали дельца, который гарантировал получение должности в Офисе Генерального прокурора. Свою «услугу» он оценил в 25 000 евро, часть из которых уже была переведена на криптокошелек. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

«В настоящее время он задержан в процессуальном порядке. Проводятся следственные действия. Решается вопрос об объявлении ему подозрения», — сообщили в полиции.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 и ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (оконченное покушение на мошенничество, совершенное в крупных размерах, и подстрекательство к оконченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, за совершение действия в интересах того, кто предлагает, обещает или предоставляет такую выгоду, либо в интересах третьего лица с использованием предоставленной власти или служебного положения).

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