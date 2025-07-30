Мощное землетрясение магнитудой почти 9 баллов вызвало цунами, достигшее Японии, Гавайев и США

Землетрясение вошло в историю как одно из самых сильных.

Источник фото: AP Photo/Louise Delmotte

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Одно из самых мощных землетрясений, когда-либо зафиксированных, произошло на Дальнем Востоке России. Подземные толчки магнитудой 8,8, эпицентр которых находился в 120 км от Петропавловска-Камчатского, вызвали цунами, достигшее берегов Японии, Гавайев и западного побережья Северной Америки. Об этом сообщает AP.

Несмотря на отсутствие масштабных разрушений, несколько человек получили травмы — к счастью, не тяжёлые.

Некоторые предупреждения и предостережения всё ещё остаются в силе: значительная часть побережья Чили находится под наивысшим уровнем тревоги. Власти понижают уровень предупреждений на Гавайях, в Японии и в отдельных районах России. Большая часть западного побережья, включая Калифорнию, Орегон, штат Вашингтон и канадскую провинцию Британская Колумбия, всё ещё находится под действием предупреждения.

Даже при наличии предупреждения сохраняется риск: это означает вероятность сильных течений и опасных волн, а также затоплений пляжей или гаваней. Высота цунами от 3 до 4 метров (10–13 футов) была зафиксирована на Камчатке, а волны высотой 60 сантиметров (2 фута) — на северном японском острове Хоккайдо. В Северной Калифорнии чиновники зафиксировали волны высотой 3,6 фута (1,1 метра) в городе Кресент-Сити.

Землетрясение вошло в историю как одно из самых сильных: оно произошло в 8:25 по японскому времени, с магнитудой 8,8 и глубиной около 21 километра (13 миль), по данным Геологической службы США. Его эпицентр находился примерно в 120 километрах (75 миль) от российского города Петропавловск-Камчатский. За основным толчком последовало несколько афтершоков магнитудой до 6,9.

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