Потужний землетрус магнітудою майже 9 балів спричинив цунамі, що дійшли до Японії, Гаваїв та США

Землетрус увійшов в історію як один із найсильніших.

Джерело фото: AP Photo/Louise Delmotte

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Один із найпотужніших землетрусів, коли-небудь зафіксованих, стався на Далекому Сході Росії. Підземні поштовхи магнітудою 8,8, епіцентр яких розташовувався за 120 км від Петропавловська-Камчатського, викликали цунамі, що дісталися берегів Японії, Гаваїв та західного узбережжя Північної Америки. Про це пише AP.

Хоча обійшлося без масштабних руйнувань, кілька людей отримали поранення — на щастя, не тяжкі.

Деякі попередження та застереження все ще діють: значна частина узбережжя Чилі перебуває під найвищим рівнем тривоги. Влада знижує рівень попереджень на Гаваях, в Японії та в деяких частинах Росії. Значна частина західного узбережжя, що охоплює Каліфорнію, Орегон, штат Вашингтон та канадську провінцію Британська Колумбія, все ще перебуває під дією застереження.

Навіть за наявності застереження ризик залишається: застереження означає потенціал сильних течій і небезпечних хвиль, а також затоплення пляжів або гаваней. Висота цунамі від 3 до 4 метрів (10-13 футів) була зафіксована на Камчатці, а хвилі висотою 60 сантиметрів (2 фути) зафіксовано на північному острові Японії Хоккайдо. У Північній Каліфорнії чиновники зафіксували хвилі висотою 3,6 фута (1,1 метра) у Кресент-Сіті.

Землетрус увійшов в історію як один із найсильніших: землетрус стався о 8:25 за японським часом із магнітудою 8,8 і глибиною приблизно 21 кілометр (13 миль), за даними Геологічної служби США. Його епіцентр знаходився приблизно за 120 кілометрів (75 миль) від російського міста Петропавловськ-Камчатський. За ним послідувало кілька афтершоків із магнітудою до 6,9.

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