Практика судів
  1. Суд інфо

Конкурс до апеляційних господарських судів — двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

17:24, 30 липня 2025
У ВККС зазначили, що ще на двох кандидатів очікує співбесіда в пленарному складі Комісії.
Конкурс до апеляційних господарських судів — двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В засіданні Другої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання п’ятьох кандидатів на посади суддів апеляційних господарських судів. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 29 липня Комісією ухвалено такі рішення:

Нарольський Максим Михайлович - 702,15 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді

Пономарьова Ганна Павлівна - перерва до 1 серпня 2025 року на 14:00

Крижний Олександр Миколайович - 718,4 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді

Горбасенко Павло Володимирович - 718,9 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді

Мазовіта Андрій Богданович - 682,7 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді

У ВККС додали, що загалом проведено співбесіди з 74 кандидатами: 46 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді, 17 кандидатів – не підтвердили, з 11 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя ВККС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурсна комісія з відбору директора БЕБ не буде проводити повторний конкурс – чекатимуть призначення Цивінського

В свою чергу, Денис Шмигаль заявив, що відмова Кабміну призначити директором БЕБ Цивінського «не означає, що Кабмін хоче новий конкурс – а означає, що комісія має подати і інших кандидатів».

«Нам потрібно 75 млрд доларів на наступні 2 роки»: Данило Гетманцев розповів про очікування щодо нової програми з МВФ

Розуміння щодо джерел надходження такої допомоги поки що є лише на суму, яка становить половину необхідного Україні фінансування.

Законопроект Зеленського про НАБУ і САП рекомендовано до прийняття відразу в цілому – рішення комітету

Правоохоронний комітет Ради рекомендував прийняти відразу в цілому законопроект 13533 Зеленського про НАБУ і САП.

Жінок з медичною і фармацевтичною освітою будуть брати на військовий облік без їх особистої присутності

Кабмін вніс зміни до порядку військового обліку та положення про ТЦК – передбачено автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності.

Чоловікам 18-24 років, які підпишуть контракт на військову службу, потім дадуть рік відстрочки від мобілізації

Наразі після звільнення з військової служби громадяни, які служили за «Контрактом 18-24» можуть бути призвані за мобілізацією наступного ж дня після взяття їх на військовий облік військовозобов’язаного або резервіста – Кабмін запропонував дати їм 12 місяців відстрочки.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Павлічек
    Вікторія Павлічек
    суддя Сумського окружного адміністративного суду