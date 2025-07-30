Конкурс до апеляційних господарських судів — двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

У ВККС зазначили, що ще на двох кандидатів очікує співбесіда в пленарному складі Комісії.

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В засіданні Другої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання п’ятьох кандидатів на посади суддів апеляційних господарських судів. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 29 липня Комісією ухвалено такі рішення:

Нарольський Максим Михайлович - 702,15 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді

Пономарьова Ганна Павлівна - перерва до 1 серпня 2025 року на 14:00

Крижний Олександр Миколайович - 718,4 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді

Горбасенко Павло Володимирович - 718,9 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді

Мазовіта Андрій Богданович - 682,7 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді

У ВККС додали, що загалом проведено співбесіди з 74 кандидатами: 46 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді, 17 кандидатів – не підтвердили, з 11 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії.

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