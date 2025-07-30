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Мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально, людей не хапають і не тягнуть — Денис Шмигаль

16:56, 30 липня 2025
Денис Шмигаль заявив, що в 90% випадків люди отримують повістки, приходять в ТЦК, оформляються і їдуть в навчальні центри.
Мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально, людей не хапають і не тягнуть — Денис Шмигаль
Фото: mod.gov.ua
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Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що наразі мобілізація триває за планом і на 90% відбувається абсолютно нормально. Про це він сказав в інтерв’ю BBC.

«Станом на сьогодні мобілізація триває за планом. Це правда. Також дуже важливо розуміти, що мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально - люди, отримуючи повістки, приходять служити. Їх не хапають, їх не тягнуть. Вони, отримавши документ, приходять в ТЦК, оформляються і їдуть в навчальні центри. І я вдячний тим нашим Захисникам і Захисницям, які реагують свідомо на отримання документа по мобілізації. Це дуже почесно», - сказав він.

Також він зазначив, що є і скандальний відсоток, який складає 5-10%.

«І навіть прикро, що ми часто на це не звертаємо уваги. Завжди ми бачимо в медіа той невеликий, скандальний відсоток. І це грає проти нас. Проти України, проти українського суспільства, проти нашої незалежності та національної безпеки, що мобілізація – це оці 5-10% скандалу», - сказав він і додав, що мобілізація на 90% – це свідоме рішення українців.

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ЗСУ військовослужбовці Денис Шмигаль мобілізація військовозобов'язаний військовий облік

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