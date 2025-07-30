Мобилизация на 90% проходит абсолютно нормально, людей не хватают и не тащат — Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль заявил, что в 90% случаев люди получают повестки, приходят в ТЦК, оформляются и отправляются в учебные центры.

Фото: mod.gov.ua

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Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что на данный момент мобилизация проходит по плану и на 90% осуществляется абсолютно нормально. Об этом он сказал в интервью BBC.

«На сегодняшний день мобилизация проходит по плану. Это правда. Также очень важно понимать, что мобилизация на 90% проходит абсолютно нормально — люди, получая повестки, приходят служить. Их не хватают, не тащат. Они, получив документ, приходят в ТЦК, оформляются и едут в учебные центры. И я благодарен нашим Защитникам и Защитницам, которые сознательно реагируют на получение документа о мобилизации. Это очень почетно», — сказал он.

Также он отметил, что существует и скандальный процент — 5–10%.

«И даже обидно, что мы часто не обращаем на это внимания. Мы всегда видим в медиа тот небольшой, скандальный процент. И это играет против нас. Против Украины, против украинского общества, против нашей независимости и национальной безопасности — что мобилизация якобы вот эти 5–10% скандала», — сказал он и добавил, что мобилизация на 90% — это сознательное решение украинцев.

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