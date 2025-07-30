Конкурс в апелляционные хозяйственные суды — двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

В ВККС отметили, что еще двоих кандидатов ожидает собеседование в пленарном составе Комиссии.

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На заседании Второй палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки пяти кандидатов на должности судей апелляционных хозяйственных судов. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам квалификационной оценки 29 июля Комиссией были приняты следующие решения:

Нарольский Максим Михайлович — 702,15 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде

Пономарева Анна Павловна — перерыв до 1 августа 2025 года на 14:00

Крижный Александр Николаевич — 718,4 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде

Горбасенко Павел Владимирович — 718,9 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде

Мазовита Андрей Богданович — 682,7 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде

В ВККС добавили, что всего проведено собеседований с 74 кандидатами:

46 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде,

17 кандидатов — не подтвердили,

с 11 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии.

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