У Дніпрі затримала шахрая, який за 25000 євро обіцяв посаду в Офісі Генпрокурора

25 000 євро він хотів отримати на криптогаманець.

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У Дніпрі 30 липня правоохоронці затримали ділка, який гарантував посаду в Офісі Генерального прокуратура. Свої послуги оцінив у 25 000 євро, частину з яких вже перерахували на криптогаманець. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

«Нині він затриманий у процесуальному порядку. Проводяться слідчі дії. Вирішується питання про оголошення йому підозри», - заявили у поліції.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 та ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 (закінчений замах на шахрайство, вчинений у великих розмірах та підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища) Кримінального кодексу України.

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