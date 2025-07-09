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Кабмін доручив Стефанішиній проінформувати іноземних партнерів про відхилення кандидатури на директора БЕБ, відібраного за законом, який ініціював сам Кабмін

11:48, 9 липня 2025
Закон, за яким відбір нового директора БЕБ відбувається за вирішальної ролі «міжнародників», ініціював сам Кабмін «без тиску міжнародних партнерів», і за нього проголосували 239 народних депутатів.
Кабмін доручив Стефанішиній проінформувати іноземних партнерів про відхилення кандидатури на директора БЕБ, відібраного за законом, який ініціював сам Кабмін
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Конкурсна комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ) отримала офіційний документ від Кабміну щодо рішення не призначати переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – Олександра Цивінського. Документ містить витяг з протоколу засідання Кабміну. «Конкурсна комісія наразі переглядає його зміст і окремо повідомить про свою позицію», зазначили у Комісії.

Отже, дане рішення міститься лише у протоколі стосовно кадрових питань. Відповідно до нього уряд відхилив проект розпорядження КМУ «Про призначення Цивінського О. І. директором БЕБ».

Далі Кабмін, посилаючись на статтю 2 закону про КМУ, статтю 2 Закону «Про національну безпеку України» і, як зазначено у витязі, «з метою забезпечення дотримання вимог закону про БЕБ та з урахуванням інформації, зазначеної в листі СБУ», повернув Комісії матеріали відібраного кандидата на посаду директора БЕБ – «для вжиття відповідних заходів».

При цьому Кабмін за підписом прем’єр-міністра Дениса Шмигаля доручив віце-прем’єр-міністру з питань євроінтеграції – міністру юстиції Ользі Стефанішиній проінформувати міжнародні та іноземні організації про прийняте рішення.

Нагадаємо, що законопроект 10439 про відбір директора БЕБ з вирішальною участю експертів, делегованих міжнародними партнерами, був внесений в січні 2024 року.

Ініціатором цього законопроекту тоді виступив сам Кабмін.

На той час міністр юстиції Денис Малюська тоді підкреслив, що «уряд вперше ініціює застосування переважного голосу міжнародників без тиску міжнародних партнерів».

«Уряд уже зареєстрував законопроект про вдосконалення добору керівника БЕБ та переатестацію його заступників. Процедура добору виписана за аналогією з добором директора НАБУ.

Це ПЕРШИЙ випадок, коли уряд ініціює застосування інструменту переважного голосу міжнародників БЕЗ тиску міжнародних партнерів.

На відміну від інших випадків (НАБУ, САП, ВРП, КСУ, ВККС) комітменту запровадити переважний голос ми НЕ робили», - пояснив тоді Денис Малюська.

За цей закон, який передбачав вирішальну роль міжнародників у відборі директора БЕБ, в другому читанні проголосували 20 червня 2024 року 239 народних депутатів.

З них 181 – від фракції «Слуга народу». 11 голосів дали «ОПЗЖ». 17 – «Довіра». 11 – «Голос». «Відновлення України» - 11. «За майбутнє» - 5.

Нагадаємо, що відібраний конкурсною комісією кандидат Олександр Цивінський вказав, що працював у ГУР МО і 10 років проходив різні перевірки СБУ, а також має доступ до державної таємниці.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабінет Міністрів України бюро економічної безпеки Стефанішина

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