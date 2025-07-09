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Цивінський заявив, що 10 років проходив перевірки СБУ і має допуск до держтаємниці – тому принципово з’ясувати підстави рішення Кабміну

08:14, 9 липня 2025
Олександр Цивінський заявив, що йому як службовцю правоохоронного органу, який успішно проходив 10 років усі перевірки СБУ, а також службу в ГУР, є принциповим з’ясувати, які саме «безпекові оцінки» стали підставою для рішення уряду, з урахуванням того, що він має допуск до держтаємниці.
Цивінський заявив, що 10 років проходив перевірки СБУ і має допуск до держтаємниці – тому принципово з’ясувати підстави рішення Кабміну
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Олександр Цивінський прокоментував відхилення Кабінетом Міністрів України його кандидатури на посаду керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ).

За інформацією, рішення нібито ґрунтувалося на безпекових оцінках Служби безпеки України. Цивінський, який 10 років успішно проходив перевірки СБУ, має допуск до держтаємниці та служив у ГУР МО з перших днів повномасштабного вторгнення, заявив, що вважає за необхідне з’ясувати підстави такого рішення. «Для мене є принциповим питання з’ясувати, які саме «безпекові оцінки» стали підставою для відповідного рішення ( з урахуванням того що я маю допуск до держтаємниці)», – наголосив він.

Цивінський зазначив, що рішення Кабміну, якщо інформація підтвердиться, не відповідає закону.

Таким чином, позиція Цивінського наступна:

«1. Рішення КМУ не відповідає закону. Очікую публікації офіційного рішення або підтвердження опублікованої інформації офіційними особами.

2. Звернувся до КМУ, конкурсної комісії та СБУ з метою отримання усієї інформації, в тому числі тої, яка стосується безпекової оцінки. Після отримання відповідних даних детально прокомунікую».

«Головне – мій намір перетворити БЕБ на самостійний та доброчесний орган лише посилився», – підкреслив Цивінський.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Конкурсна комісія повідомила, що жодних офіційних повідомлень від Кабміну стосовно відмови уряду призначити новим директором Бюро економічної безпеки Олександра Цивінського Конкурсна комісія з добору директора БЕБ станом на 12-30 8 липня не отримувала.

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Кабінет Міністрів України бюро економічної безпеки

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