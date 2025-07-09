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Цивинский заявил, что 10 лет проходил проверки СБУ и имеет допуск к гостайне – поэтому принципиально выяснить основания решения Кабмина

08:14, 9 июля 2025
Александр Цивинский заявил, что ему как служащему правоохранительного органа, который успешно проходил 10 лет все проверки СБУ, а также службу в ГУР, принципиально выяснить, какие именно «оценки безопасности» стали основанием для решения правительства, с учетом того, что он имеет допуск к гостайне.
Цивинский заявил, что 10 лет проходил проверки СБУ и имеет допуск к гостайне – поэтому принципиально выяснить основания решения Кабмина
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Александр Цивинский прокомментировал отклонение Кабинетом Министров Украины его кандидатуры на должность руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ).

По информации, решение якобы основывалось на оценках безопасности Службы безопасности Украины. Цывинский, который 10 лет успешно проходил проверки СБУ, имеет допуск к гостайне и служил в ГУР МО с первых дней полномасштабного вторжения, заявил, что считает необходимым выяснить основания такого решения. «Для меня является принципиальным вопрос выяснить, какие именно »оценки безопасности« стали основанием для соответствующего решения (с учетом того, что я имею допуск к гостайне)», - подчеркнул он.

Цывинский отметил, что решение Кабмина, если информация подтвердится, не соответствует закону.

Таким образом, позиция Цивинского следующая:

«1. Решение КМУ не соответствует закону. Ожидаю публикации официального решения или подтверждения опубликованной информации официальными лицами.

  1. Обратился в КМУ, конкурсную комиссию и СБУ с целью получения всей информации, в том числе той, которая касается оценки безопасности. После получения соответствующих данных подробно прокоммуницирую».

«Главное - мое намерение превратить БЭБ в самостоятельный и добропорядочный орган только усилилось», - подчеркнул Цывинский.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Конкурсная комиссия сообщила, что никаких официальных сообщений от Кабмина относительно отказа правительства назначить новым директором Бюро экономической безопасности Александра Цивинского Конкурсная комиссия по отбору директора БЭБ по состоянию на 12-30 8 июля не получала.

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Кабинет Министров Украины бюро экономической безопасности

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