У питаннях відстрочки від призову для чоловіків до 25 років готують зміни – законопроект

Відстрочку від призову під час мобілізації пропонується надавати тим військовозобов’язаним до 25 років, які пройшли базову військову службу, прибравши норми про базову загальновійськову підготовку.

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Військовозобов’язані до 25 років зможуть претендувати на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, лише якщо пройшли базову військову службу. Відповідні зміни передбачає законопроект 13347 щодо підготовки громадян до національного спротиву, який вже рекомендував прийняти за основу парламентський Комітет з питань нацбезпеки.

Законопроектом пропонується скасувати початкову загальновійськову підготовку та базову загальновійськову підготовку шляхом виключення статей 9, 10-1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу». Натомість, запроваджується підготовка здобувачів освіти до нацспротиву.

При цьому, якщо наразі проходження базової загальновійськової підготовки у вищих закладах освіти для громадян передбачає низку правових наслідків, то автори законопроекту не пропонують встановити їх після проходження громадянами підготовки здобувачів освіти до національного спротиву у вищих закладах освіти.

Так, згідно з чинною наразі ч. 5 ст. 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов’язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до ст. 10-1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» чи базову військову службу.

Проте, у законопроекті не пропонується внести зміни до вказаної норми, а відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації пропонується надавати тільки тим військовозобов’язаним, які не досягли 25-річного віку та пройшли базову військову службу.

Також відповідно до законопроекту, незважаючи на визначення підготовки здобувачів освіти до національного спротиву як виду підготовки громадян до військової служби, її проходження не звільнятиме чоловіків від подальшого направлення для проходження базової військової служби.

В експертному управлінні парламенту, зі свого боку, все ж рекомендували зараховувати підготовку здобувачів освіти до нацспротиву в закладах фахової передвищої і вищої освіти, як проходження базової військової служби.

Крім того, додатковою підставою для відрахування здобувачів із закладу освіти пропонується визначити неуспішне складання підсумкового контролю або відмова здобувача освіти від вивчення навчальної дисципліни «Основи національного спротиву».

Що таке підготовка здобувачів освіти до нацспротиву

Відповідно до законопроекту таку підготовку пропонується розпочати на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводити в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти шляхом вивчення навчального предмета «Захист України» та здійснення заходів, спрямованих на військово-патріотичне виховання молоді. А далі – продовжити при здобутті освіти на базі повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої і вищої освіти, закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання шляхом вивчення навчальної дисципліни «Основи національного спротиву».

Слід нагадати, що законом про посилення мобілізації від 11 квітня 2024 року №3633-IX було встановлено, що базова загальновійськова підготовка, визначена ст. 10-1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», розпочинається з 1 вересня 2025 року:

для громадян, які здобувають вищу освіту, – в закладах вищої освіти всіх форм власності, а також закладах освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;

для громадян, які планують вступити вперше на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, зайняти посади в органах прокуратури, а також інших громадян (за бажанням) – у навчальних частинах (центрах) ЗСУ.

Натомість, законопроектом установлюється, що підготовка до нацспротиву здобувачів фахової передвищої, вищої освіти за денною або дуальною формою здобуття освіти, визначена статтею 6-2 Закону (якою замінюється нинішня базова загальновійськова підготовка), розпочинається з 1 жовтня 2026 року.

Тобто, проведення військової підготовки для здобувачів вищої освіти (що зараз визначена обов’язковою для чоловіків), яка повинна була розпочатися з 1 вересня 2025 року, проектом переноситься на 1 жовтня 2026 року та буде обов’язковою для усіх здобувачів закладах фахової передвищої і вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами навчання.

Автор: Наталя Мамченко

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