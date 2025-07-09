Дорадча група експертів відмовляється співпрацювати з Верховною Радою – у парламенті звинуватили ДГЕ у неповазі до законодавчої гілки влади

У Дорадчій групі експертів кажуть, що вимоги Комітету ВРУ є незаконними і звинуватили народних депутатів у небажанні призначати суддів Конституційного Суду.

Джерело фото - ДГЕ

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Конфлікт між Комітетом Верховної Ради з питань правової політики та Дорадчою групою експертів, яка здійснює попередній відбір кандидатів на посади суддів Конституційного Суду України, триває.

Під час засідання Комітету Верховної Ради 4 липня народні депутати вчергове повідомили, що хочуть провести консультації з Дорадчою групою експертів та отримати від ДГЕ документи, які стосуються кандидатів на посади суддів КСУ по квоті парламенту, які були відібрані ДГЕ ще у лютому 2025 року.

Нагадаємо, що за підсумками конкурсу на дві вакантні посади суддів КСУ по квоті Верховної Ради, ДГЕ визнала такими, що відповідають усім необхідним вимогам 6 кандидатів:

Барабаш Юрій Григорович – проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук (кандидат отримав 6 голосів «за»)

Тропін Захар Володимирович – директор Департаменту міжнародного співробітництва та представництва Міністерства юстиції (5 голосів «за»)

Водянніков Олександр Юрійович – старший проектний співробітник (верховенство права і права людини) Програми підтримки ОБСЄ для України (4 голоси «за»). 27 червня призначений суддею КСУ, але за квотою Президента.

Клименко Оксана Михайлівна - головний науковий консультант сектору розвитку законодавства з питань правової політики Дослідницької служби Верховної Ради (4 голоси «за»)

Кириченко Юлія Миколаївна - член правління Центра політико-правових реформ, радник голови Верховної Ради Руслана Стефанчука (3 голоси «за»)

Цимбалістий Тарас Олегович – прокурор Офісу Генерального прокурора (3 голоси «за»)

Як розповідала «Судово-юридична газета», Дорадча група експертів тоді несподівано змінила свою попередню практику – переглянула свої ж висновки стосовно деяких кандидатів, які під час попередніх конкурсів на посади суддів КСУ отримали негативні висновки від ДГЕ, а також вирішила не брати до уваги негативні висновки Етичної ради щодо деяких кандидатів.

Це був перший випадок, коли орган, до складу якого входять іноземні експерти, вирішив не враховувати як свою попередню практику, так і практику іншого аналогічного органу.

Рішення ДГЕ викликало неоднозначну реакцію в Комітеті ВРУ з питань правової політики – народні депутати вирішили, зокрема, ознайомитися з практичними роботами кандидатів – переможців конкурсу на посади суддів КСУ.

Дорадча група експертів, втім, відмовилася увійти в комунікацію з Комітетом ВРУ.

Також без позитивної реакції залишилася і пропозиція Комітету провести робоче засідання за участю депутатів і представників ДГЕ.

У підсумку ситуація з призначенням двох суддів КСУ по квоті Верховної Ради «зависла».

Крім того, поведінку ДГЕ у Комітеті розцінили як «неповагу до парламенту, як представника українського народу».

«На жаль, комунікація з Дорадчою групою експертів не вдалась. Ми виходимо з того, що згідно Закону «Про Конституційний Суд України» Дорадча група експертів є допоміжним органом суб'єктів призначення, що прямо зазначено. Відповідно ДГЕ має сприяти суб'єктам призначення, але вона не є самостійним суб'єктом призначення.

Ми виходимо з того, що Комітет з питань правової політики є робочим органом парламенту, єдиного законодавчого органу і власне представника українського народу, і тому тут має бути, виходячи зі статусу Дорадчої групи експертів, певна співпраця.

Але станом на зараз, очевидно, ми, можливо, по-різному розуміємо значення і статус самої Дорадчої групи експертів», - розповів 4 липня на засіданні Комітету його голова Денис Маслов.

Також між справою з’ясувалося, що наразі ніхто не знає, де зберігаються документи, які кандидати на посади суддів КСУ надсилали до Дорадчої групи експертів, а також документи, які ДГЕ отримувала стосовно кандидатів від органів влади та з інших джерел.

«У нас документація не зберігається, вона зберігається в секретаріаті Дорадчої групи експертів. Але я не знаю, я не можу вам сказати, де вони знаходяться», - розповіла під час засідання Комітету перший заступник керівника Секретаріату КСУ Лариса Бірюк.

Комітет ВРУ 4 липня у підсумку затвердив свої «роз’яснення» до окремих положень Закону «Про Конституційний Суд України» щодо діяльності Дорадчої групи експертів.

Комітет ВРУ зазначив, що:

«Дорадча група експертів — це допоміжний орган для парламенту, Президента та З’їзду суддів, а не самостійний орган, що проводить конкурс.

Дорадча група експертів зобов’язана передавати на запит комітету документи тих кандидатів на посаду судді КСУ, які виносяться на голосування зали. Для того, щоб депутати могли з ними ознайомитися, як того вимагає Регламент. Мова в тому числі про документи, які подані кандидатами до ДГЕ та отримані від кандидатів на запит ДГЕ.

Дорадча група експертів має належно реагувати на запрошення взяти участь у засіданнях комітету під час розгляду кандидатур (а не ігнорувати їх) та сприяти процесу призначенню суддів».

А вже 8 липня на претензії Комітету ВРУ відповіли у Дорадчій групі експертів.

В ДГЕ вимоги Комітету щодо отримання будь-яких документів від Дорадчої групи експертів, окрім рішень щодо відповідності кандидатів на посади суддів КСУ, назвали такими, що не мають законного підґрунтя та «маніпулятивними».

Більше того, ДГЕ звинуватила Комітет ВРУ у «бездіяльності» та фактичному небажанні призначати суддів КСУ за квотою парламенту – досі не відбулися навіть співбесіди з кандидатами на посади суддів КСУ у Комітеті.

«Законодавство не передбачає надання Дорадчою групою експертів будь-яких інших документів чи матеріалів, а також чітко вказує межі повноважень ДГЕ у конкурсному відборі суддів Конституційного Суду України – це оцінювання відповідності кандидатів критеріям високих моральних якостей та визнаного рівня компетенції у сфері права, формування та передача списку оцінених кандидатів суб’єктам призначення.

В затримці розгляду кандидатів на посади суддів КСУ та публічних звинуваченнях ДГЕ вбачаються лише явні політичні мотиви та спроба тиску на Дорадчу групу експертів як незалежну конкурсну комісію, яка за Законом сприяє суб’єктам призначення в оцінюванні кандидатів, і не є підпорядкованим Комітету підрозділом», - зазначено у повідомленні ДГЕ.

Також у ДГЕ звернули увагу, що З’їзд суддів у вересні 2024 року та Президент у червні 2025 року призначили суддів КСУ по своїй квоті без витребування у ДГЕ будь-яких додаткових документів.

Таким чином, можна констатувати, що конфлікт між Комітетом ВРУ з питань правової політики та Дорадчою групою експертів не тільки продовжується, але й вийшов у публічну площину.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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