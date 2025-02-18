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Хто зможе стати суддями Конституційного Суду по квоті Верховної Ради та Президента – фінальний список

11:17, 18 лютого 2025
Всього на посади суддів Конституційного Суду України є 10 претендентів.
Хто зможе стати суддями Конституційного Суду по квоті Верховної Ради та Президента – фінальний список
Джерело фото — ДГЕ
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Дорадча група експертів 18 лютого 2025 року визначила результати практичного завдання, яке склали 19 кандидатів на посади суддів Конституційного Суду України по квоті Верховної Ради та Президента та сформувала фінальний рейтинг переможців конкурсу.

У підсумку, на дві вакантні посади суддів КСУ по квоті Верховної Ради є шість претендентів.

Також на три вакантні посади суддів КСУ по квоті Президента є шість претендентів, оскільки двоє кандидатів претендують на посади суддів КСУ від обох суб’єктів формування Конституційного Суду.  

Фінальний рейтинг претендентів на посади суддів КСУ, відповідно до результатів визначення рівня компетентності у сфері права та отриманої ними кількості голосів членів Дорадчої групи експертів, виглядає наступним чином.

По квоті Верховної Ради

Барабаш Юрій Григорович – проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук (кандидат отримав 6 голосів «за»)

Тропін Захар Володимирович – директор Департаменту міжнародного співробітництва та представництва Міністерства юстиції (5 голосів «за»)

Водянніков Олександр Юрійович – старший проектний співробітник (верховенство права і права людини) Програми підтримки ОБСЄ для України (4 голоси «за»)

Клименко Оксана Михайлівна - головний науковий консультант сектору розвитку законодавства з питань правової політики Дослідницької служби Верховної Ради (4 голоси «за»)

Кириченко Юлія Миколаївна - член правління Центра політико-правових реформ, радник голови Верховної Ради Руслана Стефанчука (3 голоси «за»)

Цимбалістий Тарас Олегович – прокурор Офісу Генерального прокурора (3 голоси «за»)

По квоті Президента

 

Барабаш Юрій Григорович – проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук (6 голосів «за»)

Константий Олександр Володимирович – професор кафедри конституційного та адміністративного права Національного транспортного університету, радник голови Центральної виборчої комісії Олега Діденка (5 голосів «за»)

Водянніков Олександр Юрійович – старший проектний співробітник (верховенство права і права людини) Програми підтримки ОБСЄ для України (4 голоси «за»)

Савчин Михайло Васильович – директор Науково-дослідного інституту порівняльного публічного права та міжнародного права Ужгородського національного університету (4 голоси «за»).

Солдатенко Оксана Володимирівна - професор кафедри правознавства Полтавського університету економіки і торгівлі (2 голоси «за»)

Яроменок Роман Олександрович – старший детектив Національного антикорупційного бюро України (1 голос «за»)

У подальшому кандидати на посади суддів КСУ ще проходитимуть співбесіди з конкурсною комісією, які здійснює добір на посади суддів КСУ по квоті Президента, а також з Комітетом ВРУ з питань правової політики, за підсумками яких претендентам на посади суддів будуть надані відповідні рекомендації.

Голосування за претендентів на посади суддів КСУ у сесійній залі Верховної Ради відбуватиметься відповідно до набраної ними кількості голосів у рейтингу.

Автор В’ячеслав Хрипун

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КСУ Верховна Рада України

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Хто зможе стати суддями Конституційного Суду по квоті Верховної Ради та Президента – фінальний список

Всього на посади суддів Конституційного Суду України є 10 претендентів.

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