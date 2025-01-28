На посади суддів Конституційного Суду по квоті Президента та Верховної Ради залишилося 23 кандидати – список

Наступний етап конкурсу – виконання практичного завдання, відбудеться вже 8 лютого.

Джерело фото: Дорадча група експертів

Дорадча група експертів 28 січня 2025 року оголосила список учасників конкурсу на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України по квоті Верховної Ради та на три вакантні посади суддів КСУ по квоті Президента, які визнані такими, що відповідають критерію «високі моральні якості».

Відтак на дві посади суддів КСУ по квоті парламенту претендують 10 кандидатів, а на три посади суддів КСУ по квоті Президента – 13 претендентів. При цьому 4 кандидатів є претендентами на посади суддів КСУ по квоті як парламенту, так і Президента.

Письмове оцінювання претендентів на посади суддів КСУ відбудеться вже 8 лютого 2025 року.

Надати суб’єктам призначення суддів КСУ остаточний список претендентів, Дорадча група експертів пообіцяла у другій половині лютого.

Таким чином, до наступного етапу конкурсу – виконання практичного завдання, допущені наступні кандидати:

по квоті Верховної Ради

Барабаш Юрій Григорович – проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук

Водянніков Олександр Юрійович – старший проектний співробітник (верховенство права і права людини) Програми підтримки ОБСЄ для України

Єжов Анатолій Володимирович – прокурор відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, голова Ради прокурорів України

Іващенко Владислав Іванович – адвокат. У минулому працював на різних посадах в органах МВС, прокуратурі та в Апараті РНБО

Кириченко Юлія Миколаївна – член правління Центра політико-правових реформ, радник голови Верховної Ради Руслана Стефанчука

Клименко Оксана Михайлівна – головний науковий консультант сектору розвитку законодавства з питань правової політики Дослідницької служби Верховної Ради

Назаров Іван Володимирович – професор кафедри цивільної юстиції та адвокатури Національного юридичного університету Я. Мудрого, заступник голови тимчасового складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Опанасюк Тетяна Іванівна – начальник юридичного управління Державної судової адміністрації

Тропін Захар Володимирович – директор Департаменту міжнародного співробітництва та представництва Міністерства юстиції

Цимбалістий Тарас Олегович – прокурор Офісу Генерального прокурора

по квоті Президента

Барабаш Юрій Григорович – проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук

Водянніков Олександр Юрійович – старший проектний співробітник (верховенство права і права людини) Програми підтримки ОБСЄ для України

Денисенко Наталія Миколаївна – заступник керівника Управління порівняльно-правого аналізу – завідувач відділу порівняльних досліджень Секретаріату КСУ. «За» кандидатку проголосували 4 членів Дорадчої групи експертів, а ще 2 проголосували «проти»

Іващенко Владислав Іванович – адвокат. У минулому працював на різних посадах в органах МВС, прокуратурі та в Апараті РНБО

Константий Олександр Володимирович – професор кафедри конституційного та адміністративного права Національного транспортного університету, радник голови Центральної виборчої комісії Олега Діденка

Красовський Костянтин Юрійович – адвокат, у 2014-2019 роках – керівник Головного Департаменту правової політики Адміністрації Президента України. «За» кандидата проголосували 3 члена Дорадчої групи експертів, а ще 3 проголосували «проти». Таким чином, до наступного етапу конкурсу Костянтин Красовський потрапив завдяки голосам міжнародних експертів у складі ДГЕ, які мають «контрольний голос»

Медведенко Олександр Петрович – адвокат, у 2021-2022 роках – юрисконсульт в Київській міській організації політичної партії «Слуга народу»

Опанасюк Тетяна Іванівна – начальник юридичного управління Державної судової адміністрації

Савчин Михайло Васильович – директор Науково-дослідного інституту порівняльного публічного права та міжнародного права Ужгородського національного університету

Сандуляк Алла Василівна – прокурор Офісу Генерального прокурора

Солдатенко Оксана Володимирівна – професор кафедри правознавства Полтавського університету економіки і торгівлі

Третьякова Оксана Євгеніївна – суддя Господарського суду Київської області

Яроменок Роман Олександрович – старший детектив Національного антикорупційного бюро України

Також зазначимо, що ще 15 претендентів на посади суддів КСУ отримали відмову у допуску до наступного етапу конкурсу.

Автор В’ячеслав Хрипун

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