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На должности судей Конституционного Суда по квоте Президента и Верховной Рады осталось 23 кандидата – список

20:20, 28 января 2025
Следующий этап конкурса – выполнение практического задания, состоится уже 8 февраля.
На должности судей Конституционного Суда по квоте Президента и Верховной Рады осталось 23 кандидата – список
Источник фото: Совещательная группа экспертов
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Совещательная группа экспертов 28 января 2025 года объявила список участников конкурса на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Верховной Рады и на три вакантных должности судей КСУ по квоте Президента, которые признаны соответствующими критерию «высокие моральные качества».

Таким образом, на две должности судей КСУ по квоте парламента претендуют 10 кандидатов, а на три должности судей КСУ по квоте Президента – 13 претендентов. При этом 4 кандидата являются претендентами на должности судей КСУ по квоте, как парламента, так и Президента.  

Письменное оценивание претендентов на должности судей КСУ состоится уже 8 февраля 2025 года.

Предоставить субъектам назначения судей КСУ окончательный список претендентов, Совещательная группа экспертов пообещала во второй половине февраля.

Итак, к следующему этапу конкурса – выполнению практического задания, допущены следующие кандидаты:

по квоте Верховной Рады

Барабаш Юрій Григорович – проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук

Водянніков Олександр Юрійович – старший проектний співробітник (верховенство права і права людини) Програми підтримки ОБСЄ для України

Єжов Анатолій Володимирович – прокурор відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, голова Ради прокурорів України

Іващенко Владислав Іванович – адвокат. У минулому працював на різних посадах в органах МВС, прокуратурі та в Апараті РНБО

Кириченко Юлія Миколаївна – член правління Центра політико-правових реформ, радник голови Верховної Ради Руслана Стефанчука

Клименко Оксана Михайлівна – головний науковий консультант сектору розвитку законодавства з питань правової політики Дослідницької служби Верховної Ради

Назаров Іван Володимирович – професор кафедри цивільної юстиції та адвокатури Національного юридичного університету Я. Мудрого, заступник голови тимчасового складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Опанасюк Тетяна Іванівна – начальник юридичного управління Державної судової адміністрації

Тропін Захар Володимирович – директор Департаменту міжнародного співробітництва та представництва Міністерства юстиції

Цимбалістий Тарас Олегович – прокурор Офісу Генерального прокурора

По квоте Президента

Барабаш Юрій Григорович – проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук

Водянніков Олександр Юрійович – старший проектний співробітник (верховенство права і права людини) Програми підтримки ОБСЄ для України

Денисенко Наталія Миколаївна – заступник керівника Управління порівняльно-правого аналізу – завідувач відділу порівняльних досліджень Секретаріату КСУ. «За» кандидатку проголосували 4 членів Дорадчої групи експертів, а ще 2 проголосували «проти» 

Іващенко Владислав Іванович – адвокат. У минулому працював на різних посадах в органах МВС, прокуратурі та в Апараті РНБО

Константий Олександр Володимирович – професор кафедри конституційного та адміністративного права Національного транспортного університету, радник голови Центральної виборчої комісії Олега Діденка

Красовський Костянтин Юрійович – адвокат, у 2014-2019 роках – керівник Головного Департаменту правової політики Адміністрації Президента України. «За» кандидата проголосували 3 члена Дорадчої групи експертів, а ще 3 проголосували «проти». Таким чином, до наступного етапу конкурсу Костянтин Красовський потрапив завдяки голосам міжнародних експертів у складі ДГЕ, які мають «контрольний голос»

Медведенко Олександр Петрович  – адвокат, у 2021-2022 роках – юрисконсульт в Київській міській організації політичної партії «Слуга народу»

Опанасюк Тетяна Іванівна – начальник юридичного управління Державної судової адміністрації

Савчин Михайло Васильович – директор Науково-дослідного інституту порівняльного публічного права та міжнародного права Ужгородського національного університету

Сандуляк Алла Василівна – прокурор Офісу Генерального прокурора

Солдатенко Оксана Володимирівна – професор кафедри правознавства Полтавського університету економіки і торгівлі

Третьякова Оксана Євгеніївна – суддя Господарського суду Київської області

Яроменок Роман Олександрович – старший детектив Національного антикорупційного бюро України

Также отметим, что еще 15 претендентов на должности судей КСУ получили отказ в допуске к следующему этапу конкурса.

Автор Вячеслав Хрипун

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На должности судей Конституционного Суда по квоте Президента и Верховной Рады осталось 23 кандидата – список

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