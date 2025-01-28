Кабмин сделал очередной шаг в рамках внедрения реформы уменьшения промзагрязнения

Правительство утвердило Порядок проведения согласительного совещания по выдаче интегрированного разрешения.

Фото: ecopolitic.com.ua

Во вторник, 28 января, правительство приняло постановление «Об утверждении Порядка проведения согласительного совещания по выдаче интегрированного окружающего разрешения», разработанное во исполнение Закона Украины «Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения». Об этом сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Министр окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук отметила, что это очередной нормативно-правовой акт, принятый Правительством в рамках внедрения реформы уменьшения промзагрязнения.

По ее словам, документ направлен на урегулирование процедуры проведения согласительного совещания в процедуре выдачи интегрированного разрешения, внесения изменений в него и административного производства по его отзыву.

«Поэтому реформа постепенно набирает обороты и мы продолжаем работать над ее реализацией», — отметила она.

Порядком устанавливается процедура проведения согласительного совещания, которое будет созываться Минокружения:

для согласования позиций компетентных органов по выдаче интегрированного разрешения окружающей среды (внесение изменений в него) и его условий;

для рассмотрения вопроса о предоставлении отступления;

по требованию оператора установки, поданную до истечения срока рассмотрения заявления о получении интегрированного разрешения (внесения изменений в него) компетентными органами;

для определения условий интегрированного разрешения окружающей среды, если деятельность или тип производственного процесса, применяемых в установке, не включены в какие-либо выводы наилучших доступных технологий и методов управления или если такие выводы не касаются всех потенциальных влияний деятельности или производственного процесса на окружающую среду;

при необходимости — для учета результатов трансграничных консультаций при выдаче интегрированного разрешения (внесение изменений в него) или при принятии решения об отказе в его выдаче;

по требованию оператора установки, поданную в течение десяти рабочих дней со дня обнародования решения о начале административного производства по отзыву интегрированного окружающей разрешения;

при необходимости – по собственной инициативе.

Согласительное совещание будет проводиться в смешанном формате (в режиме онлайн) и непосредственно в помещении Минсреды.

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