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Кабмін зробив черговий крок у межах впровадження реформи зменшення промзабруднення

20:35, 28 січня 2025
Уряд затвердив Порядок проведення узгоджувальної наради щодо видачі інтегрованого дозволу.
Кабмін зробив черговий крок у межах впровадження реформи зменшення промзабруднення
Фото: ecopolitic.com.ua
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У вівторок, 28 січня, уряд прийняв постанову «Про затвердження Порядку проведення узгоджувальної наради щодо видачі інтегрованого довкіллєвого дозволу», розроблену на виконання Закону України «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення». Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук зазначила, що це черговий нормативно-правовий акт, прийнятий Урядом у межах впровадження реформи зменшення промзабруднення.

За її словами, документ спрямований на врегулювання процедури проведення узгоджувальної наради у процедурі видачі інтегрованого довкіллєвого дозволу, внесення змін до нього та адміністративного провадження з його відкликання.

«Тож реформа поступово набирає обертів і ми продовжуємо працювати над її реалізацією», — зазначила вона.

Порядком встановлюється процедура проведення узгоджувальної наради, яка буде скликатися Міндовкілля:

для узгодження позицій компетентних органів щодо видачі інтегрованого довкіллєвого дозволу (внесення змін до нього) та його умов;

для розгляду питання щодо надання відступу;

на вимогу оператора установки, подану до завершення строку розгляду заяви про отримання інтегрованого довкіллєвого дозволу (внесення змін до нього) компетентними органами;

для визначення умов інтегрованого довкіллєвого дозволу, якщо діяльність або тип виробничого процесу, що застосовуються в установці, не включені до будь-яких висновків найкращих доступних технологій та методів управління або якщо такі висновки не стосуються всіх потенційних впливів діяльності або виробничого процесу на довкілля;

за необхідності — для врахування результатів транскордонних консультацій під час видачі інтегрованого довкіллєвого дозволу (внесення змін до нього) або під час прийняття рішення про відмову в його видачі;

на вимогу оператора установки, подану протягом десяти робочих днів з дня оприлюднення рішення про початок адміністративного провадження з відкликання інтегрованого довкіллєвого дозволу;

за необхідності — з власної ініціативи.

Узгоджувальна нарада буде проводиться у змішаному форматі (у режимі онлайн) та безпосередньо у приміщенні Міндовкілля.

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Кабінет Міністрів України

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