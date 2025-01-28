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У НАТО заявили, що Росія планувала вбити гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера

20:14, 28 січня 2025
У НАТО повідомили, що розвідка США та Німеччини зірвали плани РФ.
У НАТО заявили, що Росія планувала вбити гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера
Фото: eurointegration.com.ua
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Помічник генерального секретаря НАТО з інновацій, гібридних і кібертехнологій Джеймс Аппатурай заявив, що Росія дійсно готувала вбивство гендиректора німецького оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера, пише Politico.

Він зазначив, що спроба вбивства була частиною серії російських планів з убивства керівників оборонних підприємств по всій Європі. Але розвідка США та Німеччини зірвали плани Москви.

«Ми спостерігали випадки саботажу в країнах НАТО протягом останніх двох років, під якими я маю на увазі сходження поїздів з рейок, акти підпалу, напади на власність політиків, змови з метою вбивства лідерів промисловості, наприклад, глави Rheinmetall, але були й інші змови», - сказав Аппартурай.

За його словами, РФ вербує персонал для виконання своїх планів через Інтернет, використовуючи для вчинення злочинних дій «злочинні угруповання, молодь або мігрантів». Це робиться, щоб «посіяти смуту, щоб підірвати підтримку України».

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росія НАТО

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