ЄС може відкрити два кластери переговорів з Україною у першій половині року – єврокомісарка Марта Кос

Протягом першого півріччя 2025 року можуть бути відкриті два кластери у переговорах щодо вступу України до ЄС.

Фото: delo.si

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила про можливість відкриття кластерів «Основи» та «Зовнішні зв'язки» у межах перемовин з Україною про вступ країни до Європейського Союзу у першій половині року. Про це повідомляє Freeдом.

Посадовиця сподівається, що перший кластер «Основи» буде відкрито під час польського головування.

«Це також буде можливим для іншого кластера — «зовнішньої політики», якщо ми зробимо роботу так, як повинні, але це неможливо без держав-членів. Тож з технічного погляду ми можемо бути готові відкрити два кластери для України у першій половині року, але нам потрібно пройти процедуру в Раді, і це буде дуже важливо», — сказала Марта Кос.

Також вона додала, що багато держав-членів або представників держав-членів під час сніданку підтвердили, що вони підтримають це.

Нагадаємо, Єврокомісія передала Єврораді перший скринінговий звіт у рамках переговорів про вступ України.

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