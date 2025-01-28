Практика судів
  1. В Україні

ЄС може відкрити два кластери переговорів з Україною у першій половині року – єврокомісарка Марта Кос

19:49, 28 січня 2025
Протягом першого півріччя 2025 року можуть бути відкриті два кластери у переговорах щодо вступу України до ЄС.
ЄС може відкрити два кластери переговорів з Україною у першій половині року – єврокомісарка Марта Кос
Фото: delo.si
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила про можливість відкриття кластерів «Основи» та «Зовнішні зв'язки» у межах перемовин з Україною про вступ країни до Європейського Союзу у першій половині року. Про це повідомляє Freeдом.

Посадовиця сподівається, що перший кластер «Основи» буде відкрито під час польського головування.

«Це також буде можливим для іншого кластера — «зовнішньої політики», якщо ми зробимо роботу так, як повинні, але це неможливо без держав-членів. Тож з технічного погляду ми можемо бути готові відкрити два кластери для України у першій половині року, але нам потрібно пройти процедуру в Раді, і це буде дуже важливо», — сказала Марта Кос.

Також вона додала, що багато держав-членів або представників держав-членів під час сніданку підтвердили, що вони підтримають це.

Нагадаємо, Єврокомісія передала Єврораді перший скринінговий звіт у рамках переговорів про вступ України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На посади суддів Конституційного Суду по квоті Президента та Верховної Ради залишилося 23 кандидати – список

Наступний етап конкурсу – виконання практичного завдання, відбудеться вже 8 лютого.

Військовослужбовці, які самовільно покинули військову частину після 29 листопада, не можуть автоматично звільнитись від кримінальної відповідальності

Військові, які здійснили СЗЧ після 29 листопада, не можуть повернутись на службу і звільнитися від кримінальної відповідальності за спрощеним алгоритмом – Міноборони.

Микита Потураєв запропонував обговорити створення аналогу USAID від ЄС на фоні призупинення грантів

Варто почати говорити про створення загальноєвропейської агенції на кшталт USAID – якщо, звичайно, європейські платники податків і уряди готові до фінансування масштабних проектів – голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Верховний Суд пояснив, що залучення особи до конфіденційного співробітництва є не окремим різновидом НСРД

Орган досудового розслідування сам визначає форми й способи організації конфіденційного співробітництва з урахуванням потреб слідства – Верховний Суд.

«Якщо у судді немає помічника або секретаря судового засідання – то це чомусь виключно його проблема, а не держави» — суддя Солом’янського райсуду Києва

Суддя столичного районного суду розповіла, як організаційні та кадрові проблеми відволікають суддів від здійснення правосуддя.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Богдан Драп'ятий
    Богдан Драп'ятий
    заступник Міністра внутрішніх справ України
  • Василь Бородій
    Василь Бородій
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ігор Садовий
    Ігор Садовий
    заступник голови Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віталій Мартинюк
    Віталій Мартинюк
    суддя Львівського окружного адміністративного суду