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ЕС может открыть два кластера переговоров с Украиной в первой половине года – еврокомиссар Марта Кос

19:49, 28 января 2025
В течение первого полугодия 2025 года могут быть открыты два кластера в переговорах по вступлению Украины в ЕС.
ЕС может открыть два кластера переговоров с Украиной в первой половине года – еврокомиссар Марта Кос
Фото: delo.si
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Еврокомиссар по расширению Марта Кос заявила о возможности открытия кластеров «Основы» и «Внешние связи» в рамках переговоров с Украиной о вступлении страны в Европейский Союз в первой половине года. Об этом сообщает Freeдом.

Чиновница надеется, что первый кластер «Основы» будет открыт во время польского председательства.

«Это также будет возможно для другого кластера — «внешней политики», если мы проделаем работу так, как должны, но это невозможно без государств-членов. Так что с технической точки зрения мы можем быть готовы открыть два кластера для Украины в первой половине года, но нам нужно пройти процедуру в Раде, и это будет очень важно», — сказала Марта Кос.

Также она добавила, что многие государства-члены или представители государств-членов во время завтрака подтвердили, что они поддержат это.

Напомним, Еврокомиссия передала Евросовету первый скрининговый отчет в рамках переговоров о вступлении Украины.

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