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Кабмин внес законопроект о штрафах для государственных кадастровых регистраторов, а также других публичных регистраторов Земельного кадастра

08:10, 29 января 2025
Кроме того, правительство зарегистрировало законопроект, которым предлагается предоставить сертифицированным инженерам-землеустроителям полномочия государственных кадастровых регистраторов и делегировать полномочия государственных кадастровых регистраторов по государственной регистрации земельных участков в Земельном кадастре должностным лицам органов местного самоуправления.
Кабмин внес законопроект о штрафах для государственных кадастровых регистраторов, а также других публичных регистраторов Земельного кадастра
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Кабмин 28 января одобрил и зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты 12453 и 12454 об изменениях в регистрации земельных участков.

Так, законопроектом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении органам местного самоуправления и сертифицированным инженерам-землеустроителям полномочий в сфере ведения Государственного земельного кадастра» предлагается предоставить сертифицированным инженерам-землеустроителям полномочия государственных кадастровых регистраторов и делегировать полномочия государственных кадастровых регистраторов государственной регистрации земельных участков в Государственном земельном кадастре должностным лицам органов для местного самоуправления.

Как отметили в правительстве, целью является упрощение процедуры государственной регистрации земельного участка.

Также предполагается установить, что сельские, поселковые, городские советы, сертифицированные инженеры-землеустроители самостоятельно определяют возможность осуществления ими полномочий в сфере ведения Государственного земельного кадастра с учетом возможности организационного и технического обеспечения их реализации, при этом предоставление должностным лицам исполнительных органов местного самоуправления и сертифицированным инженерам -землеустроителям соответствующих полномочий в сфере ведения Государственного земельного кадастра и доступа к сведений кадастра осуществляется при успешного прохождения стажировки в сфере земельных отношений, по направлению осуществления соответствующих полномочий.

Среди прочего предусматривается также проведение центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере земельных отношений, и их территориальными органами мониторинга действий субъектов при осуществлении ими полномочий в сфере ведения Государственного земельного кадастра.

Другим законопроектом «О внесении изменения в статью 53-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях по установлению ответственности государственных кадастровых регистраторов, а также других публичных регистраторов Государственного земельного кадастра» предлагается внести изменения в статью 53-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях и установить штрафы.

Так, нарушение установленных законом сроков внесения сведений в Государственный земельный кадастр, предоставление таких сведений, вымогание не предусмотренных законом документов для внесения сведений в Государственный земельный кадастр и для предоставления таких сведений, будут влечь наложение штрафа на государственных кадастровых регистраторов, а также других публичных регистраторов Государственного земельного кадастра (если внесение или предоставление таких сведений осуществляется следующими регистраторами) от 340 до 850 грн.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабмин внес законопроект о штрафах для государственных кадастровых регистраторов, а также других публичных регистраторов Земельного кадастра

Кроме того, правительство зарегистрировало законопроект, которым предлагается предоставить сертифицированным инженерам-землеустроителям полномочия государственных кадастровых регистраторов и делегировать полномочия государственных кадастровых регистраторов по государственной регистрации земельных участков в Земельном кадастре должностным лицам органов местного самоуправления.

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