Кабмин внес законопроект о штрафах для государственных кадастровых регистраторов, а также других публичных регистраторов Земельного кадастра

Кабмин 28 января одобрил и зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты 12453 и 12454 об изменениях в регистрации земельных участков.
Так, законопроектом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении органам местного самоуправления и сертифицированным инженерам-землеустроителям полномочий в сфере ведения Государственного земельного кадастра» предлагается предоставить сертифицированным инженерам-землеустроителям полномочия государственных кадастровых регистраторов и делегировать полномочия государственных кадастровых регистраторов государственной регистрации земельных участков в Государственном земельном кадастре должностным лицам органов для местного самоуправления.
Как отметили в правительстве, целью является упрощение процедуры государственной регистрации земельного участка.
Также предполагается установить, что сельские, поселковые, городские советы, сертифицированные инженеры-землеустроители самостоятельно определяют возможность осуществления ими полномочий в сфере ведения Государственного земельного кадастра с учетом возможности организационного и технического обеспечения их реализации, при этом предоставление должностным лицам исполнительных органов местного самоуправления и сертифицированным инженерам -землеустроителям соответствующих полномочий в сфере ведения Государственного земельного кадастра и доступа к сведений кадастра осуществляется при успешного прохождения стажировки в сфере земельных отношений, по направлению осуществления соответствующих полномочий.
Среди прочего предусматривается также проведение центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере земельных отношений, и их территориальными органами мониторинга действий субъектов при осуществлении ими полномочий в сфере ведения Государственного земельного кадастра.
Другим законопроектом «О внесении изменения в статью 53-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях по установлению ответственности государственных кадастровых регистраторов, а также других публичных регистраторов Государственного земельного кадастра» предлагается внести изменения в статью 53-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях и установить штрафы.
Так, нарушение установленных законом сроков внесения сведений в Государственный земельный кадастр, предоставление таких сведений, вымогание не предусмотренных законом документов для внесения сведений в Государственный земельный кадастр и для предоставления таких сведений, будут влечь наложение штрафа на государственных кадастровых регистраторов, а также других публичных регистраторов Государственного земельного кадастра (если внесение или предоставление таких сведений осуществляется следующими регистраторами) от 340 до 850 грн.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.